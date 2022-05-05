На ринок України планують спрямувати 70 тис. тонн бензину, - Мінекономіки — Finance.ua

Міністерство економіки України планує спрямувати на ринок 70 тисяч тонн бензину і близько 40 тисяч тонн дизеля з метою зниження дефіциту пального, який був викликаний атаками військ рф на ряд нафтобаз і НПЗ.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.
За словами першого віце-прем’єр-міністра — міністра економіки Юлії Свириденко, нині в операторів ринку в залишках зберігається 22,5 тис. тонн бензинів і 41,4 тис. тонн дизельного пального.
«Ми ухвалили низку урядових рішень, які дають змогу спрямувати наявні в країні обсяги — це 70 тисяч тонн бензину й близько 40 тисяч тонн дизелю — на ринок, що має зменшити дефіцит», — сказала чиновник в ході засідання президії Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України.