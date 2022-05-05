На ринок України планують спрямувати 70 тис. тонн бензину, - Мінекономіки — Finance.ua

На ринок України планують спрямувати 70 тис. тонн бензину, - Мінекономіки

Вчора 15:48 — Енергетика

Міністерство економіки України планує спрямувати на ринок 70 тисяч тонн бензину і близько 40 тисяч тонн дизеля з метою зниження дефіциту пального, який був викликаний атаками військ рф на ряд нафтобаз і НПЗ.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

За словами першого віце-прем’єр-міністра — міністра економіки Юлії Свириденко, нині в операторів ринку в залишках зберігається 22,5 тис. тонн бензинів і 41,4 тис. тонн дизельного пального.

«Ми ухвалили низку урядових рішень, які дають змогу спрямувати наявні в країні обсяги — це 70 тисяч тонн бензину й близько 40 тисяч тонн дизелю — на ринок, що має зменшити дефіцит», — сказала чиновник в ході засідання президії Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України.

Читайте також У Слузі народу заявили, що дефіцит бензину зникне за кілька днів

Вона додала, що в операторів також законтрактовані певні обсяги в Європі.

Як зазначила Свириденко, на ринку нафтопродуктів фіксується надлишковий попит, який може бути викликаний панікою серед населення через тимчасовий дефіцит палива.

Звідки виник дефіцит пального? Чиновниця пояснила, що тимчасовий відчутний дефіцит пального виник через знищення російськими військами потужностей Кременчуцького НПЗ і ряду нафтобаз.

Раніше повідомлялося, що в Україні роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо 4 травня зросли, але паливо є не на всіх АЗС.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.