На ринок України планують спрямувати 70 тис. тонн бензину, - Мінекономіки — Finance.ua
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На ринок України планують спрямувати 70 тис. тонн бензину, - Мінекономіки

Вчора 15:48Енергетика
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Міністерство економіки України планує спрямувати на ринок 70 тисяч тонн бензину і близько 40 тисяч тонн дизеля з метою зниження дефіциту пального, який був викликаний атаками військ рф на ряд нафтобаз і НПЗ.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.
За словами першого віце-прем’єр-міністра — міністра економіки Юлії Свириденко, нині в операторів ринку в залишках зберігається 22,5 тис. тонн бензинів і 41,4 тис. тонн дизельного пального.
«Ми ухвалили низку урядових рішень, які дають змогу спрямувати наявні в країні обсяги — це 70 тисяч тонн бензину й близько 40 тисяч тонн дизелю — на ринок, що має зменшити дефіцит», — сказала чиновник в ході засідання президії Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України.
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Вона додала, що в операторів також законтрактовані певні обсяги в Європі.
Як зазначила Свириденко, на ринку нафтопродуктів фіксується надлишковий попит, який може бути викликаний панікою серед населення через тимчасовий дефіцит палива.
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Звідки виник дефіцит пального? Чиновниця пояснила, що тимчасовий відчутний дефіцит пального виник через знищення російськими військами потужностей Кременчуцького НПЗ і ряду нафтобаз.
Раніше повідомлялося, що в Україні роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо 4 травня зросли, але паливо є не на всіх АЗС.

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За матеріалами: РБК-Україна
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