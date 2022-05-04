У Слузі народу заявили, що дефіцит бензину зникне за кілька днів — Finance.ua

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У Слузі народу заявили, що дефіцит бензину зникне за кілька днів

Вчора 19:27Енергетика
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У Слузі народу заявили, що дефіцит бензину зникне за кілька днівУ Слузі народу заявили, що дефіцит бензину зникне за кілька днів
Перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив, що найближчими днями в Україні зникне дефіцит бензину.
Про це повідомляє прес-служба парламенту.
«Ми багато працюємо з урядом, і всі бачили рішення, яке дозволило перезапустити процес щодо дефіциту палива», — заявив він.
Він додав, що ціни будуть іншими — але з’явиться можливість придбати паливо.
29 квітня міністр економіки Юлія Свириденко говорила, що протягом наступних семи днів дефіцит палива на автозаправних станціях (АЗС) буде ліквідовано, оскільки оператори законтрактують обсяги на території Західної Європи.
Вона зазначила, що цього тижня виник тимчасовий дефіцит палива на АЗС в окремих регіонах України, оскільки останні три тижні окупанти знищували паливну інфраструктуру в Україні.
Зокрема, знищено Кременчуцький нафтопереробний завод, який був основним виробником пального в Україні, а також низку великих нафтобаз операторів ринку зі значними запасами пального,
За матеріалами: НВ
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