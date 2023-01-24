На ринок праці закинули зарплатні приманки — Finance.ua

На ринок праці закинули зарплатні приманки
Роботодавці часто ставлять завищені зарплати у вакансіях, аби зацікавити того, хто шукає роботу. Пошукачам варто уважно ознайомлюватись з оголошеннями — уточнювати у роботодавця, з чого складається зарплата та як вона нараховується.
Про це кажуть експерти Work.ua.
«У змаганні за увагу шукачів деякі роботодавці вдаються до мудрощів. Зокрема, вказують у вакансіях широкий діапазон зарплат, наприклад, від 10 000 до 200 000 грн. Пояснюють вони це тим, що у співробітника буде гарантована ставка та змінна частина, що залежатиме від працівника та виторгу, який він принесе бізнесу», — сказано в повідомленні.
Зарплати з п’ятьма нулями зазвичай вказують у вакансіях менеджерів з продажу, менеджерів по роботі з клієнтами, рієлторів, медіабаєрів. Та у більшості випадків для пересічного працівника такий дохід недосяжний. Тож цей прийом формує завищені очікування і, як результат, розчарування шукача та роботодавця, від якого йде незадоволений співробітник.
Єдина мета таких маневрів — охоплення більшої кількості шукачів: що вища зарплата, то вище вакансія підіймається в результатах пошуку, то більше людей потрапляють у воронку найму.
Варто зауважити, що це не вакансії від шахраїв, а від реальних роботодавців, які просто вказують рекордну зарплату найкращого співробітника і таким чином намагаються привернути до себе більше уваги.
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На які вакансії треба дивитись прискіпливіше
Експерти дослідили питання та визначили, що діапазон зарплати у рамках однієї вакансії може становити х3. Тобто у вакансії, де мінімальна ставка 15 000 грн, максимальна зарплата може бути 45 000 грн. Вакансії, в яких діапазон ширше, ніж х3, варто піддавати критичному аналізу. Разом з тим можуть бути винятки. Наприклад, у вакансіях викладачів англійської, де зарплата залежить від відпрацьованих годин, діапазон може бути від 2 500 до 15 000 грн.
Через вказування завищених діапазонів зарплат Work.ua відмовив у публікації понад 1 300 вакансій та закликав учасників ринку праці поважати одне одного: роботодавців — вказувати досяжні зарплати й дотримуватись принципів чесного найму, а шукачів — уважно розглядати вакансії в інтернеті та не соромитись запитувати у роботодавця:
- з чого складається зарплата;
- за яких умов вона нараховується;
- що потрібно зробити, щоб її отримати.
Середня зарплата
Нагадаємо, середня зарплата по Україні складає 15 000 грн. Але окрім цього середнього показника, варто детальніше дивитися на ситуацію з діапазоном, зважаючи на ту чи іншу спеціальність та регіон.
Також важливу роль відіграє попит у кожному з сегментів. Наприклад, середня заробітна плата у продавця-консультанта складає 12 000 грн, але приблизно у 20% пропозицій — більше ніж 16 000 грн.
Десятка посад за популярністю та середня зарплата:
- Продавець-консультант — 12 000 грн.
- Менеджер з продажу — 20 000 грн.
- Водій — 22 000 грн.
- Кухар — 14 000 грн.
- Адміністратор — 13 500 грн.
- Бухгалтер — 15 500 грн.
- Касир — 11 900 грн.
- Менеджер по роботі з клієнтами — 17 500 грн.
- Офіс-менеджер — 14 000 грн.
- Торговий представник — 21 000 грн.
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