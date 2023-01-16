Як відрізняються зарплати в IT залежно від галузі, знання мов та типу компанії (дослідження) — Finance.ua

Як відрізняються зарплати в IT залежно від галузі, знання мов та типу компанії (дослідження) Сьогодні 10:01 — Особисті фінанси

Як відрізняються зарплати в IT залежно від галузі, знання мов та типу компанії (дослідження)

Редакція ain.ua провела анонімне опитування, аби з’ясувати залежність розміру зарплати працівників IT-сфери від типу компанії та кількості працівників, географії, знання іноземних мов, освіти та інших факторів.

Серед опитуваних є розробники, тестувальники, менеджери, маркетологи, дата та бізнес аналітики, рекрутери, виробники контенту та інвестфахівці — всього більше 3000 людей із понад 40 професій.

Втім є кілька виключень, які не вписуються у правило «Більша компанія — вища зарплата». Медіана зарплат аналітиків не має схильності до зростання разом із розміром компанії. Найвищі медіани Senior Analyst фіксуються в компаніях з 101-200 працівниками ($4200) і 500-800 працівниками ($4500). Senior UI/UX Designer заробляють найбільше в невеликих компаніях з 21-50 працівниками ($4100) і трохи менше у величезних зі 1500+ працівниками ($3900). В компаніях іншого розміру їхня медіана коливається в рамках $3000-$3500. Найменше Junior Sales Manager заробляють в великих компаніях. В маленьких компаніях з штатом менш ніж у 20 людей медіана Junior Sales Manager складає $800, в той час як у компаніях 501-800 вони мають в середньому $400 і $200 фіксованої ставки у гігантах з 1500+ працівниками. Втім, нагадаємо, Sales Manager частіше за інших отримують бонуси та надбавки за виконання і перевиконання планів продажу.

Галузі

24,9% респондентів зайняті у галузі E-commerce, це найпопулярніша галузь у сфері IT, що підтверджує вже третє опитування поспіль. Другу позицію знову зберіг FinTech, а на третій закріпився HealthTech. Gambling & Betting поступився четвертою сходинкою DataTech.

Аналітикам вдалось виявити різницю у медіанах зарплат залежно від індустрії:

Senior маркетолог у HealthTech в середньому отримує $1400, тоді як у GameDev медіана зарплат маркетологів склала $2600.

Middle і Senior Project Manager в GameDev мають найнижчу медіану ($1750 і $3000 відповідно). А найвища медіана PM очікує в галузі DataTech.

Найвища медіана Junior Software Developer в галузі HealthTech ($1250), друга за розміром медіана очікує розробника-початківця в сфері GameDev ($1150). Найнижчі медіани Middle і Senior Software Developer у галузі HealthTech, найвища — Gambling & Betting ($5500 у Senior-ів).

Група Content має найбільший розкид медіан на рівнях Middle і Senior. Наприклад, фахівець рівня Senior в E-commerce компанії отримуватиме в середньому $925, в галузі Gambling & Betting — $2300, максимум цього року пропонує GameDev — $3088.

Рівень англійської

Рівень володіння англійською за цей рік виріс, але не значно. Кількість респондентів, які вільно володіють англійською мовою, практично не змінилась. На 2,6% зросла кількість тих, хто володіє англійською на рівні Advanced, на 4% більше стало респондентів з рівнем Upper Intermediate, вільно володіють мовою лише 8% опитаних. Збільшилась їхня кількість за рахунок тих, хто мав рівні Intermediate і нижче.

Для наочності аналітики назвали вплив англійської на рівень зарплати у декількох професіях:

Senior рекрутер з рівнем англійської Pre-Intermediate отримує в середньому $1000, таку ж суму може заробляти Junior рекрутер з англійською Upper Intermediate. Просунутий рівень англійської дозволяє отримувати в середньому $2000 навіть Middle-спеціалістам.

Junior маркетологи не залежать від рівня англійської, але вже з рівня Middle, мова починає відігравати значну роль: рівень Intermediate дозволяє в середньому заробляти Middle-ам $1000, вільне володіння дозволяє мати $1638 в середньому.

Розробники, так само як і маркетологи, мало залежать від знання англійської на рівні Junior. Значно знижує рівень зарплатних очікувань лише знання англійської на елементарному рівні. Senior-розробники мають однакову медіану в $4000 для всіх, хто знає англійську на рівні від Elementary до Intermediate. На Upper Intermediate-рівні вони вже отримують в середньому на $1000 більше.

Розмір компанії

Результати обох попередніх зарплатних опитувань вказували, що розмір винагороди також залежить від розміру компанії. А саме на те, що чим більша компанія — тим вища зарплата працівників, як і прийнято вважати. Це вже підтверджувалось результатами попередніх опитувань і знову було виявлено в опитуванні за осінь 2022-го року. З упевненістю можна сказати, що рівень зарплати у C-level залежить від розміру компанії.

Тип компанії

R&D офіси поступилися першістю в оплаті праці, вони опустились відразу на третє місце, пропустивши поперед себе на перше місце продуктові компанії, а на друге — аутсориснгові й аутстафингові компанії.

Медіана зарплат Senior-фахівців в R&D офісах впала з $4950 до $4250 у технічних професіях і з $2750 до $2500 у нетехнічних. В продуктових компаніях медіани виросли до $5000 у технічних фахівців і $2950 у нетехнічних Senior-фахівців. Медіана Senior-ів в аутсорсі й аутстафі склала $4400 у технічних фахівців і $2850 у нетехнічних.



в R&D офісах впала з $4950 до $4250 у технічних професіях і з $2750 до $2500 у нетехнічних. В продуктових компаніях медіани виросли до $5000 у технічних фахівців і $2950 у нетехнічних Senior-фахівців. Медіана Senior-ів в аутсорсі й аутстафі склала $4400 у технічних фахівців і $2850 у нетехнічних. Для Middle-ів технічних професій медіана в продуктових, аутсорсингових компаніях і R&D офісах практично не відрізняється, у нетехнічних спеціалістів цього рівня істотно меншою є медіана лише в R&D компаніях ($1100), продуктові й аутсорсингові компанії тримають майже однакову, значно вищу, ніж у інших типів компаній, медіану ($1750 і $1700 відповідно). Найвища ставка у Junior-ів технічних професій у R&D офісах ($1230), для нетехнічних професій — в аутсорсингових і аутстафингових компаніях ($1000).



технічних професій медіана в продуктових, аутсорсингових компаніях і R&D офісах практично не відрізняється, у нетехнічних спеціалістів цього рівня істотно меншою є медіана лише в R&D компаніях ($1100), продуктові й аутсорсингові компанії тримають майже однакову, значно вищу, ніж у інших типів компаній, медіану ($1750 і $1700 відповідно). Найвища ставка у Junior-ів технічних професій у R&D офісах ($1230), для нетехнічних професій — в аутсорсингових і аутстафингових компаніях ($1000). Найвища медіана серед CTO в R&D офісах ($7190), найнижча — в технологічних відділах нетехнічних компаній ($1700). CMO, CLO, CAO, CFO, CHRO, CPO мають найвищу медіану в R&D офісах ($4400) і найнижчу в агентствах ($2050).



ВНЗ

Експерти з’ясували, що цього року найбільші зарплати серед технічних професій були вказані у випускників Національного університету «Києво-Могилянська академія». Медіана винагороди спеціалістів технічних професій (Software Engineer, QA, DevOps, UI/UX Designer, Cyber ​​Security, DBA, Sys.Admin) рівня Senior — $5100. Друге і третє місце поділяють НТУУ «КПІ» і Національний авіаційний університет — медіана $5000 у обох. Серед нетехнічних професій, як і минулого року, найвищі зарплати вказали випускники НТУУ «КПІ» ($3400 на рівні Senior).

Підтримка працівників в часи повномасштабної війни і донати

Проблеми з виплатою зарплат мав кожний п’ятий респондент. 8,7% опитаних вказали, що зарплату було урізано після початку повномасштабного вторгнення. Ще 7% повідомили про затримку у виплаті зарплат.

Результати опитування показали, що в маленьких компаніях (до 20 людей) кількість працівників, яким не затримували, не урізали зарплату складає 64,2%. В компаніях розміром від 21 до 500 працівників таких людей вже більше — 74,2%-76,8%. Ще більші компанії (501-1500 працівників) запропонували стабільну виплату зарплат 82,9%-83,8% співробітників. Найбільший відсоток тих, кому зарплати виплачувались вчасно у повному обсязі або були підвищені, у компаніях із більш ніж 1500 працівниками — 91,2%.

Найбільша кількість людей, які втратили роботу на початку повномасштабного вторгнення, працювали в компаніях з менш ніж 20 співробітниками (6,1% від всіх, хто працює чи працював у компаніях з штатом до 20 людей). Найменше скорочень сталось в компаніях з більш ніж 500 людьми в штаті (0,5%-1,5%).

В залежності від типу компанії кількість працівників, які мали певні проблеми з компенсацією, також різниться. Найбільша кількість тих, кому певний час не виплачували зарплати, були серед працівників Retail-компаній (10,2%). 40,7% працівників Retail’у також зіткнулись із урізанням зарплат. Затримували зарплату найчастіше в техвідділах нетехнологічних компаній (17,5%), також тут було найбільше звільнень (7,5% працівників техвідділів втратили роботу на початку повномасштабної військової агресії росії). Другі за кількістю звільнень — агенції (4%). В агенціях також доволі часто відбувалось урізання зарплат (28,6%).

71% респондентів зазначили, що компанія допомагала з релокацією на початку повномасштабної війни.

Результати опитування показали, що на ЗСУ айтівці здебільшого донатять до 10% заробітної плати:

58,4% опитаних донатять щомісяця на ЗСУ до 10% відсотків своєї зарплати;

26,9% донатять 10-25%;

6,7% респондентів донатять 25-50%;

більше 50% свого заробітку донатить 2,1%;

не донатить взагалі 5,9%.

11% Junior-ів не донатять, а найбільший відсоток тих, хто донатить понад половину свого прибутку — серед фрілансерів (9,7%).

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