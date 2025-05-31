На ринку праці зросла кількість вакансій із забезпеченням житлом: де найбільше — Finance.ua

На ринку праці зросла кількість вакансій із забезпеченням житлом: де найбільше Сьогодні 10:08

На ринку праці зросла кількість вакансій із забезпеченням житлом: де найбільше

Від початку року роботодавці подали до Державної служби зайнятості 2 тисячі вакансій з зазначенням, що своїх працівників вони забезпечують житлом. Це на 30% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це повідомили у Держслужбі зайнятості.

Що цьому сприяло

Зазначається, що кількість вакансій на ринку праці помітно перевищує кількість офіційно зареєстрованих шукачів роботи.

Саме тому чимало роботодавців шукають способи зацікавити потенційних працівників своїми пропозиціями.

«Щодня на Єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості можна знайти понад 230 тисяч пропозицій, тоді як кількість шукачів роботи, зареєстрованих у Державній службі зайнятості щодня становить близько 127 тисяч», — йдеться у повідомленні.

Де найбільше вакансій з наданням житла

Найбільше таких вакансій пропонують у столиці та Київській області.

У Києві за звітний період було 330 подібних вакансій, наразі актуальними лишаються 148 варіантів з наданням житла.

Читайте також Чи отримають жінки допомогу у звʼязку з вагітністю, якщо роботодавець залишився на ТОТ

У області з початку року — 276 пропозицій, з яких 132 ще актуальні.

Серед інших областей з великою кількістю подібних вакансій:

Полтавська — 67;

Дніпропетровська — 72;

Хмельницька — 68.

Найменша кількість подібних пропозицій на прифронтових регіонах.

Нагадаємо, пошукачі роботи прагнуть швидко отримувати відповідь від працедавця після співбесіди.

Близько 80% опитаних очікують на зворотний зв’язок від рекрутера не довше ніж тиждень, перш ніж погодитися на іншу пропозицію роботи.

Шукаєте земельну ділянку для інвестицій? Актуальні пропозиції є на InvestMarket від «Мінфін».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.