На ринку праці зросла кількість вакансій із забезпеченням житлом: де найбільше — Finance.ua
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На ринку праці зросла кількість вакансій із забезпеченням житлом: де найбільше

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На ринку праці зросла кількість вакансій із забезпеченням житлом: де найбільше
На ринку праці зросла кількість вакансій із забезпеченням житлом: де найбільше
Від початку року роботодавці подали до Державної служби зайнятості 2 тисячі вакансій з зазначенням, що своїх працівників вони забезпечують житлом. Це на 30% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Про це повідомили у Держслужбі зайнятості.

Що цьому сприяло

Зазначається, що кількість вакансій на ринку праці помітно перевищує кількість офіційно зареєстрованих шукачів роботи.
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Саме тому чимало роботодавців шукають способи зацікавити потенційних працівників своїми пропозиціями.

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«Щодня на Єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості можна знайти понад 230 тисяч пропозицій, тоді як кількість шукачів роботи, зареєстрованих у Державній службі зайнятості щодня становить близько 127 тисяч», — йдеться у повідомленні.

Де найбільше вакансій з наданням житла

Найбільше таких вакансій пропонують у столиці та Київській області.
У Києві за звітний період було 330 подібних вакансій, наразі актуальними лишаються 148 варіантів з наданням житла.
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У області з початку року — 276 пропозицій, з яких 132 ще актуальні.
Серед інших областей з великою кількістю подібних вакансій:
  • Полтавська — 67;
  • Дніпропетровська — 72;
  • Хмельницька — 68.
Найменша кількість подібних пропозицій на прифронтових регіонах.
Нагадаємо, пошукачі роботи прагнуть швидко отримувати відповідь від працедавця після співбесіди.
Близько 80% опитаних очікують на зворотний зв’язок від рекрутера не довше ніж тиждень, перш ніж погодитися на іншу пропозицію роботи.
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За матеріалами:
Finance.ua
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