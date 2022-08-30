На Рівненщині арештували майно товариства, співвласниками якого є росіяни — Finance.ua
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На Рівненщині арештували майно товариства, співвласниками якого є росіяни

Кримінал
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На Рівненщині арештували майно товариства, співвласниками якого є росіяни
На Рівненщині арештували майно товариства, співвласниками якого є росіяни
Арешт накладено на сім об’єктів нерухомості загальною площею 3508,7 кв.м. Вони належать товариству на праві приватної власності.
Про це повідомили у Рівненській обласній прокуратурі.
За даними слідства, у товариства була заборгованість по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нарахованого роботодавцями на суми заробітної плати.
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«У зв’язку з чим з метою забезпечення виконання платником податків своїх обов’язків, податковим органом передано певне майно кар’єру у податкову заставу, однак під час перевірки стану збереження зазначеного майна встановлено відсутність останнього за місцем зберігання», — розповіли у прокуратурі.
Відтак суд вирішив накласти арешт на 7 об’єктів нерухомості, загальною площею 3508,7 кв.м, щр належать товариству на праві приватної власності.
Наразі призначена оціночно-будівельна експертиза для встановлення вартості цього майна. Крім того, вирішується питання про його передачу в управління АРМА.
За матеріалами:
Espreso.tv
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