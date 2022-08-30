В Україні викрили шахраїв, які вкрали півмільйона доларів на закупівлі для військових — Finance.ua

В Україні викрили шахраїв, які вкрали півмільйона доларів на закупівлі для військових Вчора 14:35 — Кримінал

В Україні викрили шахраїв, які вкрали півмільйона доларів на закупівлі для військових

В Україні викрили шахраїв, які заволоділи коштами Міноборони під час закупівлі військової амуніції на суму $580 тис. Аферисти були представниками Міністерства оборони та за дорученням відомства знайшли за кордоном постачальника товарів військового призначення.

Зловмисники організували укладення договору між оборонним відомством та турецькою компанією на загальну суму понад 16 млн євро. При цьому вони переконали керівництво турецької компанії укласти договір із підконтрольною їм компанією на закупівлю 1000 військових балістичних жилетів IV рівня захисту для ЗСУ, повідомили у Національній поліції України.

В результаті офшорна компанія отримала $580 тис., але жодних постачань продукції військового призначення не було. Отримані шахрайським шляхом кошти зловмисники розподілили між собою.

Трьом учасникам схеми вже повідомили про підозру. Йдеться про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК (шахрайство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна.

«За даними слідства, до організації [схеми] причетні двоє громадян України — засновники офшорної компанії на території Королівства Бахрейн. Один з них — адвокат, що діє», — йдеться в повідомленні.

Заходи щодо викриття проводилися спільно з Державною службою фінансового моніторингу. У ході обшуків у зловмисників вилучили 17 млн ​​грн, $400 тисяч, 100 тисяч євро, «чорнові» записи, документацію. Продовжуються заходи щодо притягнення до відповідальності інших учасників злочинної схеми.

Обозреватель За матеріалами:

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