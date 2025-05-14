На ремонт шляхопроводу на столичних Осокорках планують витратити майже 665 млн гривень — Finance.ua

На ремонт шляхопроводу на столичних Осокорках планують витратити майже 665 млн гривень Сьогодні 18:12 — Казна та Політика

На ремонт шляхопроводу на столичних Осокорках планують витратити майже 665 млн гривень

Оголошено тендер на проведення робіт із капітального ремонту шляхопроводу біля ст. м. «Осокорки» на просп. Миколи Бажана.

Про це повідомляє Комунальна корпорація « Київавтодор », пише nazhyvo.kyiv.ua

У підприємстві звертають увагу, що цей шляхопровід ввели в експлуатацію в 1990 році та з того моменту жодного разу капітально не ремонтували.

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Проведене у 2023 році обстеження показало суттєві дефекти: зношення гідроізоляції, руйнування залізобетонних конструкцій, оголення та корозію арматури, утворення тріщин і відшарування бетону.

Ці пошкодження значно ускладнюють подальшу безпечну експлуатацію шляхопроводу та вимагають невідкладного ремонту.

Так, проєкт робіт передбачає влаштування нових конструкцій шляхопроводу: опор, балок прогонових будов, мостового полотна з влаштуванням нових шарів дорожнього покриття і нанесенням гідроізоляції.

Окрім цього, на шляхопроводі заплановано облаштувати нове перильне і бар’єрне огородження, замінити опори освітлення, перевлаштувати комунікації та благоустроїти прилеглу до шляхопроводу територію.

Для безпечного та комфортного пересування всіх учасників дорожнього руху на шляхопроводі та підходах до нього влаштують велодоріжки. А для безперешкодного доступу людей з інвалідністю та маломобільних груп на підходах понизять бортовий камінь і зроблять тактильну навігацію.

Нагадамо, Кабінет міністрів перенаправив майже 2,8 млрд грн на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування.

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