На реконструкції пішохідної алеї на Андріївському узвозі розікрали понад мільйон гривень — Finance.ua
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На реконструкції пішохідної алеї на Андріївському узвозі розікрали понад мільйон гривень

Кримінал
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На реконструкції пішохідної алеї на Андріївському узвозі розікрали понад мільйон гривень
На реконструкції пішохідної алеї на Андріївському узвозі розікрали понад мільйон гривень
Поліцейські повідомили про підозру заступнику директора комунального підприємства, дії якого завдали бюджету столиці збитків, які оцінюються у понад мільйон гривень.
Про це повідомляє пресслужба МВС України.
У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що комунальне підприємство уклало договір із підрядником про виконання будівельних робіт по реконструкції сходів та благоустрою прилеглої території в межах пішохідної алеї Андріївського узвозу.
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Відповідальний за вказаний напрямок роботи посадовець комунального підприємства, маючи на меті розтрату бюджетних коштів для власного збагачення, достовірно володіючи інформацією, що вартість будівельних матеріалів завищена, підписав акт приймання виконаних будівельних робіт, а комунальне підприємство здійснило оплату будівельних матерів за завищеними цінами.
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Дії підозрюваного призвели до збитків бюджету столиці у сумі майже 1,4 млн грн.
Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
Посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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