На Прикарпатті ексочільника ДСНС підозрюють у незаконній вирубці лісу на 7 млн грн — Finance.ua

На Прикарпатті ексочільника ДСНС підозрюють у незаконній вирубці лісу на 7 млн грн Сьогодні 06:32 — Кримінал

На Прикарпатті ексочільника ДСНС підозрюють у незаконній вирубці лісу на 7 млн грн, Фото: gp.gov.ua

Колишньому начальнику Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області повідомлено про підозру через незаконну вирубку дерев.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Йому інкриміновано перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, а також незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу.

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За даними слідства, підозрюваний у серпні 2023 року, перевищуючи свої службові повноваження, із залученням більше 100 осіб особового складу ГУ ДСНС під виглядом навчань особового складу з гасіння пожеж, організував незаконну порубку зелених насаджень. Йдеться про земельну ділянку площею 112,1 га за межами населеного пункту с. Нова Гута Ямницької сільської територіальної громади Івано-Франківського району. Вона відноситься до територій та об’єктів природно-заповідного фонду — загально-зоологічного заказника «Чорний ліс».

Своїми діями підозрюваний завдав державі 7,3 млн грн збитків.

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