На програму грантів «Зроблено для Перемоги» виділили 1 млрд грн — Finance.ua

На програму грантів «Зроблено для Перемоги» виділили 1 млрд грн Сьогодні 10:14

На програму грантів «Зроблено для Перемоги» виділили 1 млрд грн

На програму підтримки виробників комплектуючих для ОПК «Зроблено для Перемоги» у 2025 році виділили 1 млрд грн. Цих коштів має вистачити близько 150 підприємствам.

Про це під час вебінару з нагоди старту програми розповів заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.

«На цю програму на цей рік ми виділили 1 млрд грн. За середнім чеком цього має вистачити на 150 підприємств, які отримують гранти. Якщо ми будемо бачити великий попит, а ми сподіваємося, що компанії будуть активно користуватися цим інструментом, ми готові збільшити цю суму. Така фінансова можливість є», — сказав Телюпа.

Він нагадав, що програма «Зроблено для Перемоги» є новим напрямом у межах державної програми «Гранти для виробників переробної промисловості».

За умовами програми, підприємства, які займаються виготовленням компонетів для озброєння, військової техніки та БпЛА, можуть отримати до 8 млн грн для закупівлі обладнання на умовах співфінансування — 50% покриває держава, а 50% — виробники. Для підприємств у прифронтових регіонах грант може покрити до 80% витрат.

«Можливо, 8 млн грн недостатньо для модернізації великих підприємств, ми це розуміємо, але поки це максимальна сума, яку ми можемо виділити одній компанії. Водночас учасники цієї програми мають можливість поєднати її з програмою „Доступні кредити 5−7-9%“ і таким чином повністю закрити питання придбання нового обладнання», — додав Телюпа.

Видачу коштів за програмою зараз здійснюють Ощадбанк та Укрексімбанк, планується долучити до неї і «Сенс банк».

Довідка Finance.ua:

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості спільно з Міністерством економіки України запустили програму підтримки українських виробників комплектуючих для озброєння та військової техніки «Зроблено для Перемоги»;

отримати грантові кошти можуть майбутні підприємці, діючі ФОПи або юридичні особи, які працюють за КВЕД категорії С. Подати заявку можуть усі підприємці, окрім тих, що працюють на тимчасово окупованих територіях;

грант можна використати на придбання, доставку, монтаж та запуск виробничого обладнання, включно з впровадженням нового програмного забезпечення.

Укрінформ За матеріалами:

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