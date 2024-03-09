На популярному курорті в Іспанії вводять обмеження на воду через посуху: як це вплине на туристів — Finance.ua

На популярному курорті в Іспанії вводять обмеження на воду через посуху: як це вплине на туристів Сьогодні 03:12 — Світ

На популярному курорті в Іспанії вводять обмеження на воду через посуху: як це вплине на туристів, Фото: freepik

На популярному серед туристів острові іспанських Канарських островів Тенеріфе почали вводити обмеження на споживання води.

Про це пише Mirror.

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Слідом за материковою частиною Іспанії надзвичайну ситуацію через посуху вирішив оголосити муніципалітет Фаснія на півдні Тенеріфе.

На що діє заборона:

використання питної води для зрошення;

повторне наповнення плавальних басейнів, ставків та резервуарів;

чищення фасадів;

миття транспортних засобів (за винятком заправних станцій);

користування душем на громадських пляжах.

Нестача водних ресурсів пояснюється більш спекотною та посушливою осінню та зимою на острові. Очікується, що вже незабаром надзвичайну ситуацію з водою оголосять на всій території Тенеріфе, оскільки цього літа острову прогнозують найкритичніший період з водою в історії, якщо не піде сильний дощ, що здається малоймовірним.

Як це вплине на туристів

Хоча Фаснія не є одним із популярних місць відпочинку на острові, вона все ж таки доволі близька до інших локацій. Поки не відомо, наскільки сильно і чи вплине взагалі на туристів будь-яке обмеження на воду через посуху на Тенеріфе, оскільки багато великих готелів мають свої власні системи подачі води, а багато басейнів наповнюються водою з моря.

Водночас в інших регіонах Іспанії вже точаться розмови про встановлення лічильників води біля ванних кімнат готелів, щоб гості, які вирішили використовувати більше води, платили за цей привілей.

На материку також планується відправляти судна з водою в такі міста як Барселона, де ще з початку лютого 2024 року діє надзвичайний стан через ситуацію з водою.

УНІАН За матеріалами:

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