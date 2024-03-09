На популярному курорті в Іспанії вводять обмеження на воду через посуху: як це вплине на туристів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На популярному курорті в Іспанії вводять обмеження на воду через посуху: як це вплине на туристів

Світ
21
На популярному курорті в Іспанії вводять обмеження на воду через посуху: як це вплине на туристів
На популярному курорті в Іспанії вводять обмеження на воду через посуху: як це вплине на туристів, Фото: freepik
На популярному серед туристів острові іспанських Канарських островів Тенеріфе почали вводити обмеження на споживання води.
Про це пише Mirror.
Читайте також
Слідом за материковою частиною Іспанії надзвичайну ситуацію через посуху вирішив оголосити муніципалітет Фаснія на півдні Тенеріфе.

На що діє заборона:

  • використання питної води для зрошення;
  • повторне наповнення плавальних басейнів, ставків та резервуарів;
  • чищення фасадів;
  • миття транспортних засобів (за винятком заправних станцій);
  • користування душем на громадських пляжах.
Нестача водних ресурсів пояснюється більш спекотною та посушливою осінню та зимою на острові. Очікується, що вже незабаром надзвичайну ситуацію з водою оголосять на всій території Тенеріфе, оскільки цього літа острову прогнозують найкритичніший період з водою в історії, якщо не піде сильний дощ, що здається малоймовірним.
Читайте також

Як це вплине на туристів

Хоча Фаснія не є одним із популярних місць відпочинку на острові, вона все ж таки доволі близька до інших локацій. Поки не відомо, наскільки сильно і чи вплине взагалі на туристів будь-яке обмеження на воду через посуху на Тенеріфе, оскільки багато великих готелів мають свої власні системи подачі води, а багато басейнів наповнюються водою з моря.
Водночас в інших регіонах Іспанії вже точаться розмови про встановлення лічильників води біля ванних кімнат готелів, щоб гості, які вирішили використовувати більше води, платили за цей привілей.
На материку також планується відправляти судна з водою в такі міста як Барселона, де ще з початку лютого 2024 року діє надзвичайний стан через ситуацію з водою.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.