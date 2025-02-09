На початку року українці купили найбільший обсяг валюти за 12 років — Finance.ua
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На початку року українці купили найбільший обсяг валюти за 12 років

Валюта
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На початку року українці купили найбільший обсяг валюти за 12 років
На початку року українці купили найбільший обсяг валюти за 12 років
Минулого місяця населення України продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на суму 1,411 млрд доларів (в еквіваленті) та купило на 2,891 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 1,480 млрд доларів.
Про це свідчать дані Національного банку України.
Варто зазначити, що обсяг купівлі зріс на 13,6% порівняно з груднем 2024 року.
На початку року українці купили найбільший обсяг валюти за 12 років
Цей показник став рекордним за останні 12 років. Останній раз такий великий обсяг валюти купували ще у листопаді 2012 року, коли купівля склала 1,523 млрд доларів.
На початку року українці купили найбільший обсяг валюти за 12 років
Нагадаємо, за даними НБУ, на 1 січня 2025 року в 62 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 69,8 млн вкладів громадян і ФОПів.
Більшість вкладів була в національній валюті: 59,2 млн вкладів на 899,5 млрд гривень. У валюті було 10,3 млн вкладів на суму 492,7 млрд гривень.
Також, за даними НБУ, у грудні середні ставки за новими депозитами громадян у банках у гривні становили 10,3% річних. За валютними депозитами банки пропонували лише 1,1% річних.

Рейтинг банків за вкладами

  • у державному ПриватБанку було 24,1 млн вкладників, які зберігали 523,6 млрд гривень;
  • на другому місці державний Ощадбанк — 13,0 млн вкладників, сума — 215,3 млрд гривень;
  • на третьому приватний Універсал банк — 9,2 млн вкладників, сума — 108,0 млрд гривень.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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