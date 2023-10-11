На підтримку захисників у 2024 році спрямують ₴14,3 мільярда — Finance.ua
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На підтримку захисників у 2024 році спрямують ₴14,3 мільярда

Казна та Політика
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На підтримку захисників у 2024 році спрямують ₴14,3 мільярда
На підтримку захисників у 2024 році спрямують ₴14,3 мільярда
На підтримку захисників у 2024 році буде виділено 14,3 мільярда гривень.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду.
«На 2024 рік вдвічі збільшуємо фінансування ветеранських програм. На підтримку захисників і захисниць витратимо 14,3 млрд грн», — сказав Шмигаль.
За його словами, проєкт із упровадження помічника ветерана, який уже діє вже діє у Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській та Миколаївській областях, уряд розширює на Закарпатську, Полтавську, Сумську, Харківську, Київську області та Київ. На його реалізацію спрямовується 44,2 млн грн.
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«Продовжуємо реформу ВЛК та МСЕК для створення швидкої, інклюзивної та прозорої системи без бюрократії та корупції за принципом „довідки ходять за військовими“», — додав Прем'єр-міністр.
За його словами, влада розвиватиме також електронні сервіси, щоб кожен захисник міг у кілька кліків отримати потрібну послугу.
«Продовжуємо всі ветеранські програми», — наголосив очільник уряду.
Нагадаємо, понад 60% роботодавців ще ніколи не працювали з ветеранами, але починають готуватися до найму колишніх військових, покладають сподівання на програми менторства, очікують допомоги від держави й суспільства та високо цінують професійні навички військовослужбовців.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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