На підтримку захисників у 2024 році спрямують ₴14,3 мільярда — Finance.ua

На підтримку захисників у 2024 році спрямують ₴14,3 мільярда
На підтримку захисників у 2024 році буде виділено 14,3 мільярда гривень.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду.
«На 2024 рік вдвічі збільшуємо фінансування ветеранських програм. На підтримку захисників і захисниць витратимо 14,3 млрд грн», — сказав Шмигаль.
За його словами, проєкт із упровадження помічника ветерана, який уже діє вже діє у Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській та Миколаївській областях, уряд розширює на Закарпатську, Полтавську, Сумську, Харківську, Київську області та Київ. На його реалізацію спрямовується 44,2 млн грн.
«Продовжуємо реформу ВЛК та МСЕК для створення швидкої, інклюзивної та прозорої системи без бюрократії та корупції за принципом „довідки ходять за військовими“», — додав Прем'єр-міністр.
За його словами, влада розвиватиме також електронні сервіси, щоб кожен захисник міг у кілька кліків отримати потрібну послугу.
«Продовжуємо всі ветеранські програми», — наголосив очільник уряду.
Нагадаємо, понад 60% роботодавців ще ніколи не працювали з ветеранами, але починають готуватися до найму колишніх військових, покладають сподівання на програми менторства, очікують допомоги від держави й суспільства та високо цінують професійні навички військовослужбовців.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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