На підтримку захисників у 2024 році спрямують ₴14,3 мільярда — Finance.ua

На підтримку захисників у 2024 році спрямують ₴14,3 мільярда Сьогодні 11:28 — Казна та Політика

На підтримку захисників у 2024 році спрямують ₴14,3 мільярда

На підтримку захисників у 2024 році буде виділено 14,3 мільярда гривень.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду.

«На 2024 рік вдвічі збільшуємо фінансування ветеранських програм. На підтримку захисників і захисниць витратимо 14,3 млрд грн», — сказав Шмигаль.

За його словами, проєкт із упровадження помічника ветерана, який уже діє вже діє у Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській та Миколаївській областях, уряд розширює на Закарпатську, Полтавську, Сумську, Харківську, Київську області та Київ. На його реалізацію спрямовується 44,2 млн грн.

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«Продовжуємо реформу ВЛК та МСЕК для створення швидкої, інклюзивної та прозорої системи без бюрократії та корупції за принципом „довідки ходять за військовими“», — додав Прем'єр-міністр.

За його словами, влада розвиватиме також електронні сервіси, щоб кожен захисник міг у кілька кліків отримати потрібну послугу.

«Продовжуємо всі ветеранські програми», — наголосив очільник уряду.

Нагадаємо, понад 60% роботодавців ще ніколи не працювали з ветеранами, але починають готуватися до найму колишніх військових, покладають сподівання на програми менторства, очікують допомоги від держави й суспільства та високо цінують професійні навички військовослужбовців.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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