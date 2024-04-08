На перекваліфікацію українців цього року держава виділила 42 млн грн: які професії обирають — Finance.ua

На перекваліфікацію українців цього року держава виділила 42 млн грн: які професії обирають Сьогодні 09:45 — Особисті фінанси

На перекваліфікацію українців цього року держава виділила 42 млн грн: які професії обирають

Від початку 2024 року 6 000 українців отримали ваучер на навчання. Держава профінансувала їх навчання на 42 млн грн.

Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко, передає пресслужба Міністерства економіки.

Серед найбільш популярних професій та спеціальностей, за якими навчаються за ваучерами цього року, є:

медсестринство (видано 1642 ваучери);

дошкільна освіта (384);

медицина (254);

психологія (173);

кухар (778);

водій (345);

тракторист (298);

кондитер (172).

Найбільше ваучерів отримали мешканці:

Дніпропетровської області (710 ваучерів);

Львівської (602);

Одеської (385);

Харківської (357);

Київської (349);

Вінницької (347) областей.

Минулого року ваучери на навчання отримали 18 100 українців, загалом за програмою було профінансовано 252 млн грн. У 2023 році найбільшу кількість ваучерів було видано за такими професіями та спеціальностями: психологія, соціальна робота, освіта, медицина, будівництво та цивільна інженерія, кухар, водій.

Загалом ваучер можна використати для навчання за 124 професіями та спеціальностями у сферах ІТ-технологій, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування тощо.

Професію, заклад освіти в межах України та форму навчання (денну, заочну чи дистанційну) людина обирає самостійно. Навчання здійснюється закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на таку освітню діяльність.

Ваучер дає людині право безоплатно пройти навчання у закладах освіти чи у роботодавця за затвердженим Мінекономіки переліком професій та спеціальностей. Станом на сьогодні сума ваучера не може перевищувати 30 280 грн. Якщо вартість навчання вища, то роботодавець або людина доплачує різницю самостійно.

Хто може отримати ваучер

Отримати ваучер можуть окремі категорії громадян, які при цьому мають професійну-технічну чи вищу освіту, не зареєстровані у службі зайнятості як безробітні та не проходили навчання за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом останніх 3-х років. Зокрема, це:

люди віком старше 45 років (до настання пенсії за віком);

ветерани, учасники бойових дій;

внутрішньо переміщені особи працездатного віку;

особи з інвалідністю;

люди, що отримали поранення внаслідок військової агресії, або пройшли полон.

Щоб отримати ваучер на навчання, необхідно:

обрати спеціальність, професію та місце навчання;

подати заявку онлайн на вебсайті Державної служби зайнятості або звернутися до будь-якого центру зайнятості із заявою та документами (основні - паспорт, ІНН, трудова книжка, документи про освіту тощо).

Впродовж 90 днів після отримання ваучера в центрі зайнятості людина має укласти договір про навчання із закладом освіти.

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