На одне робоче місце претендують 8 безробітних: що буде з ринком праці до кінця 2022 — Finance.ua

На одне робоче місце претендують 8 безробітних: що буде з ринком праці до кінця 2022 Вчора 21:02 — Особисті фінанси

На одне робоче місце претендують 8 безробітних: що буде з ринком праці до кінця 2022

Міністерство економіки очікує, що до кінця 2022 року в Україні буде приблизно 2,6 мільйона безробітних, що майже вдвічі більше, ніж у 2021-му.

Про це розповіла заступниця міністерки економіки України Тетяна Бережна в ефірі «Українського радіо».

Що з конкуренцією на ринку праці

За її словами, міністерство відстежує безробіття як зареєстроване в центрі зайнятості, так і загальне. Наразі у центрі зайнятості зареєстрована 241 тисяча безробітних — це ті, які стали на облік. Станом на 23 лютого таких було 317 тисяч людей. Число зменшилось, бо люди виїхали за кордон, перебувають на тимчасово окупованих територіях тощо.

Однак із літа, за словами Бережної, кількість безробітних почала збільшуватися. Про це свідчить те, що пропозиція на ринку праці менша, ніж це було торік: зараз зареєстровано у центрі зайнятості 31 тисяча вакансій, а у 2021-му у цей час їх було 70 тисяч.

«Зараз на робоче місце претендують 8 безробітних, а торік в цей самий час на одне робоче місце претендували 4 особи», — розповіла заступниця міністерки.

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Дані з центру зайнятості показують лише кількість людей, які стали на облік. Щоб отримати фактичну кількість безробітних, Мінекономіки провело моделювання. Так, до кінця року очікується приблизно 2,6 мільйона безробітних. У 2021 році було 1,7 мільйона безробітних.

Які вакансії найпопулярніші

За словами Бережної, найбільше вакансій подають підприємства, які складають частку переробної промисловості, підприємства, які зайняті в торгівлі, в освіті, охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги.

Як і до 24 лютого, зараз подається найбільше вакансій для працевлаштування робітників з обслуговування та експлуатації устаткування та машин — водіїв та токарів, кваліфікованих робітників з інструментом — швачок, пекарів, малярів, слюсарів-сантехніків.

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Платформа для роботи з відкритими даними «Опендатабот» повідомляє , що на сервісі work.ua наразі відкрито 53 997 вакансій. Загалом у жовтні з’явилося 456 246 резюме. Це на 17% більше, ніж за відповідний період торік.

Найменша конкуренція за відгуками на вакансії серед ендокринологів, кардіологів, гірників та офтальмохірургів. Найбільша — серед ретушерів, вебдизайнерів, адміністраторів салону краси, СПА та масажу, відеомонтажерів, адміністраторів офісу та верстальників.

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