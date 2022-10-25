Дефіцит вакансій: більш ніж третина українських спеціалістів готові перейти у робітничу професію — Finance.ua

Дефіцит вакансій: більш ніж третина українських спеціалістів готові перейти у робітничу професію Вчора 13:05 — Особисті фінанси

Дефіцит вакансій: більш ніж третина українських спеціалістів готові перейти у робітничу професію

Більше ніж третина українських спеціалістів (35%) готові перейти у робітничу професію, свідчать дані кадрового порталу grc.ua.

Згідно з дослідженням, більшість спеціалістів, які не можуть знайти роботу за своєю спеціальністю, здобувають нову професію чи планують це зробити найближчим часом.

4% респондентів уже змінили професію через те, що не могли знайти роботу за спеціальністю. Нову професію вже здобувають 9% респондентів, а половина (51%) готові перепрофілюватися. Менше третини опитаних (29%) не планує перекваліфікацію найближчим часом.

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Серед найбільш прийнятних професій для зміни офісної спеціальності на роботу «руками» українці назвали комплектувальника, водія, фермера, садівника, городника, а також кухаря та спеціаліста beauty-сфери.

Кожен десятий має намір здобути ту професію, про яку давно мріяв, але продовжував працювати за іншим профілем заради зарплати.

Чверть опитаних зазначили, що готові перейти у робітничу професію лише в якості підробітку, не змінюючи основну професію. Також 15% спеціалістів сказали, що вважають образливим переходити у робітничу професію, маючи високий рівень освіти та досвід в іншій професії.

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The Village Україна За матеріалами:

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