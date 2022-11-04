У кого в жовтні зросли зарплати (інфографіка) — Finance.ua
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У кого в жовтні зросли зарплати (інфографіка)

Особисті фінанси
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Медіана зарплат по Україні у жовтні не змінилася — 15 000 грн. Про це пише work.ua.
Проте в деяких регіонах відбулось зростання, а на Харківщині зарплати показали позитивну динаміку після незначного зниження у вересні:
  • Львівська область — 15 000 грн (+5%);
  • Дніпропетровська область — 15 000 грн (+3%);
  • Харківська область — 14 000 грн (+3%);
  • Київська область — 17 500 грн (без змін);
  • Одеська область — 15 000 грн (без змін).
У кого в жовтні зросли зарплати (інфографіка)
Найнижчі зарплати у жовтні показали часткове зростання:
  • у прибиральників (+2,6% проти вересня) та санітарів — по 8 000 грн,
  • а також в асистента ветеринарного лікаря — 8 125 грн.
У кого в жовтні зросли зарплати (інфографіка)
Активність шукачів падає
У жовтні ринок праці знову став на крок ближчим до шукача. Середня кількість відгуків на вакансію на день знизилась ще на 21%. Для порівняння, у вересні — на 20%, у серпні — на 18%. Тенденція спостерігається п’ятий місяць поспіль.
У кого в жовтні зросли зарплати (інфографіка)
П’ятірка регіонів із найвищою середньою кількістю відгуків на вакансію показала спад конкуренції:
  • Київська область (-27%);
  • Дніпропетровська область (-27%);
  • Одеська область (-23%);
  • Сумська область (-22%);
  • Харківська область (-9%).
Найнижча конкуренція, як і попереднього місяця, спостерігається у Закарпатській, Чернівецькій, Миколаївській, Черкаській та Івано-Франківській областях.
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За матеріалами:
Finance.ua
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