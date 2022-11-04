У кого в жовтні зросли зарплати (інфографіка) — Finance.ua

У кого в жовтні зросли зарплати (інфографіка) Вчора 09:00 — Особисті фінанси

Медіана зарплат по Україні у жовтні не змінилася — 15 000 грн. Про це пише work.ua.

Проте в деяких регіонах відбулось зростання, а на Харківщині зарплати показали позитивну динаміку після незначного зниження у вересні:

Львівська область — 15 000 грн (+5%);

Дніпропетровська область — 15 000 грн (+3%);

Харківська область — 14 000 грн (+3%);

Київська область — 17 500 грн (без змін);

Одеська область — 15 000 грн (без змін).

Найнижчі зарплати у жовтні показали часткове зростання:

у прибиральників (+2,6% проти вересня) та санітарів — по 8 000 грн,

а також в асистента ветеринарного лікаря — 8 125 грн.

Активність шукачів падає

У жовтні ринок праці знову став на крок ближчим до шукача. Середня кількість відгуків на вакансію на день знизилась ще на 21%. Для порівняння, у вересні — на 20%, у серпні — на 18%. Тенденція спостерігається п’ятий місяць поспіль.

П’ятірка регіонів із найвищою середньою кількістю відгуків на вакансію показала спад конкуренції:

Київська область (-27%);

Дніпропетровська область (-27%);

Одеська область (-23%);

Сумська область (-22%);

Харківська область (-9%).

Найнижча конкуренція, як і попереднього місяця, спостерігається у Закарпатській, Чернівецькій, Миколаївській, Черкаській та Івано-Франківській областях.

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