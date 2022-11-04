У кого в жовтні зросли зарплати (інфографіка) — Finance.ua

У кого в жовтні зросли зарплати (інфографіка)
Медіана зарплат по Україні у жовтні не змінилася — 15 000 грн. Про це пише work.ua.
Проте в деяких регіонах відбулось зростання, а на Харківщині зарплати показали позитивну динаміку після незначного зниження у вересні:
- Львівська область — 15 000 грн (+5%);
- Дніпропетровська область — 15 000 грн (+3%);
- Харківська область — 14 000 грн (+3%);
- Київська область — 17 500 грн (без змін);
- Одеська область — 15 000 грн (без змін).
Найнижчі зарплати у жовтні показали часткове зростання:
- у прибиральників (+2,6% проти вересня) та санітарів — по 8 000 грн,
- а також в асистента ветеринарного лікаря — 8 125 грн.
Активність шукачів падає
У жовтні ринок праці знову став на крок ближчим до шукача. Середня кількість відгуків на вакансію на день знизилась ще на 21%. Для порівняння, у вересні — на 20%, у серпні — на 18%. Тенденція спостерігається п’ятий місяць поспіль.
П’ятірка регіонів із найвищою середньою кількістю відгуків на вакансію показала спад конкуренції:
- Київська область (-27%);
- Дніпропетровська область (-27%);
- Одеська область (-23%);
- Сумська область (-22%);
- Харківська область (-9%).
Найнижча конкуренція, як і попереднього місяця, спостерігається у Закарпатській, Чернівецькій, Миколаївській, Черкаській та Івано-Франківській областях.
Поділитися новиною