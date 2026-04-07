На Оболонський парк «Прирічна» в столиці виділили ще 536 тис. грн

Парк на Оболоні
КК «Київзеленбуд» виділило ще понад 536 тис. грн на облаштування південно-західної частини парку на вулиці Прирічній в Оболонському районі Києва.
Два нових договори з тією самою компанією уклали через Prozorro, пише kyiv.news.

На що підуть кошти

Перший договір на 290 тис. грн передбачає коригування проектно-кошторисної документації для капітального ремонту південно-західної частини парку. Його уклали через Prozorro з ТОВ «Архітектурно-конструкторське бюро «Про-Проєкт».
Другий договір на 246 866 грн стосується авторського нагляду за будівельно-монтажними роботами з облаштування цієї ж зеленої зони. Обидва контракти діють до 31 грудня 2026 року.

Скільки вже виділили загалом

Наразі мова йде лише про облаштування південно-західної частини нової зеленої зони. На ці роботи вже виділили понад 100 млн грн, з яких трохи більше 30 млн — кошти литовського гранту на будівництво декоративного пішохідного мосту.
На початку березня 2026 року «Київзеленбуд» уклав окремий договір на 65,22 млн грн з ТОВ «Євротехнології Груп» на капітальний ремонт цієї ж ділянки. Контракт передбачає монтаж мереж електропостачання, освітлення, відеоспостереження, прокладення пішохідних доріжок та озеленення.

Хто виконує роботи

Обидва нові договори уклали з тим самим підрядником — ТОВ «Архітектурно-конструкторське бюро «Про-Проєкт».
Парк на Прирічній розташований на косі між затоками Оболонь і Собаче гирло. Площа ділянки — 16 гектарів. Роботи за графіком мають завершити до кінця червня 2026 року.
Парк на Прирічній — один із найбільших зелених проєктів Києва з кількома джерелами фінансування: бюджетні кошти, литовський грант і договори через Prozorro. Загальна сума вже перевищила 100 млн грн, тож мешканцям Оболоні варто стежити за тим, як саме витрачають ці кошти та чи дотримуються строків.
Раніше Finance.ua писав, що в Києві планують створення нової рекреаційної зеленої зони в Оболонському районі. Про це пише КМДА.
Зокрема, як зазначив мер столиці Віталій Кличко, йдеться про створення ще одного парку з рекреаційною зоною на площі в 16 гектарів.
