На московському заводі Renault будуть випускати китайські авто — Finance.ua

На московському заводі Renault будуть випускати китайські авто

На колишньому заводі Renault у росії, який було вирішено перейменувати на «Москвич», випускатимуть китайські автомобілі.

Як стало відомо MMR, відразу дві китайські компанії розглядаються російською владою як партнери для роботи на заводі.

Про які китайські компанії йдеться, поки не повідомляється, але раніше інсайдер сфотографував на території заводу кросовер Changan Uni-K. Також повідомлялось, що на заводі планується запустити виробництво електричного кросовера JAC iEVS4.

Нагадаємо, іноземний виробник автомобілів повідомив про остаточне рішення залишити російський ринок на початку поточного місяця. Renault продала акції двох автозаводів до рф, але залишила за собою право викупу протягом 6 років.

Раніше стало відомо, що російські активи групи Renault переходять у державну власність: 100% акцій ЗАТ «Рено росія» володітиме уряд столиці, а 67,69% акцій автоконцерну «АвтоВАЗ» переходять у власність ФГУП «НАМІ».

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