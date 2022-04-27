Renault визначився, кому передати частку в "АвтоВАЗі" — Finance.ua

Renault визначився, кому передати частку в "АвтоВАЗі"

Французький автоконцерн Renault передасть свою 68%-ву частку в капіталі «АвтоВАЗу» на користь Центрального науково-дослідного автомобільного та автомоторного інституту «НАМІ» з опціоном на викуп протягом наступних 5-6 років.

Про це повідомив голова Мінпромторгу РФ Денис Мантуров, повідомляє «Інтерфакс».

Частку у московському автозаводі ЗАТ «Рено Росія» французи передадуть місту москва.

«Renault через дефіцит коштів на підтримку працездатності або діяльності своїх підрозділів у росії, ухвалює рішення передати акції „АвтоВАЗу“ та „Автофрамоса“ (московський автозавод ЗАТ „Рено Росія“ — ред). „Автофрамоса“ — москві як суб’єкту. Що стосується „АвтоВАЗу“, то, швидше за все, це буде НАМІ, наш профільний інститут, який візьме на себе ці акції з можливим поверненням у випадку, якщо колеги ухвалять рішення повернутися», — сказав Мантуров.

Renault зараз володіє 68% акцій «АвтоВАЗу» через «Лада Авто Холдинг», в якому 32% — у держкорпорації «Ростех».

Частка французького автоконцерну в московському автозаводі, заснованому наприкінці 1990-х років як спільне підприємство «Автофрамос» та пізніше перейменоване на «Рено Росія», до кінця 2012 року була доведена до 100%.

За словами міністра, очікується, що передача частки в «АвтоВАЗі» французьким концерном «буде умовно угодою «за рубль».

«Але з опціоном на п’ять або шість років — термін, протягом якого Renault можуть ухвалити рішення щодо викупу акцій назад. А якщо ми в цей період здійснюватимемо інвестиції, це також буде враховано у вартості», — уточнив Мантуров.

Він наголосив, що обговорень участі китайських та корейських компаній у капіталі «АвтоВАЗу» не велося.

Коментуючи майбутню угоду з передачі французьким концерном контрольної частки в російському автовиробнику, Мантуров додав: «Купувати або, тим більше, націоналізувати не входить до наших планів. Але якщо компанія сьогодні не має можливості забезпечувати поставку компонентів, ми не можемо нескінченно перебувати в очікуванні. Ми будемо змушені знайти альтернативу».

Говорячи про те, що буде з виробничими процесами на «АвтоВАЗі», Мантуров заявив: «Ми виходимо з того, що основні платформи збережуться, якщо Renault врешті-решт збереже свою поточну позицію, але ми поміняємо логістику і постачальників компонентів, в першу чергу, на російських».

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