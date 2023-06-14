На міжбанку значно зросла пропозиція доларів: член Ради НБУ розповів про ситуацію на валютному ринку — Finance.ua

На міжбанку значно зросла пропозиція доларів: член Ради НБУ розповів про ситуацію на валютному ринку
На міжбанківському валютному ринку минулого тижня пропозиція доларів значно зросла. Це призвело до скорочення Національним банком продажу валюти з резервів.
Про це повідомив член Ради Національного банку України Богдан Данилишин у Facebook.
«Помітне збільшення пропозиції іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку з боку клієнтів банків на тлі сталого попиту на неї минулого тижня обумовило скорочення чистого продажу іноземної валюти Національним банком з метою збалансування ринку до 258 млн доларів США (порівняно із 457 млн доларів США тижнем раніше)», — сказано в повідомленні.
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За його словами, обсяг міжнародних резервів України залишається достатнім для задоволення потреб країни в іноземній валюті та підтримки стабільності на валютному ринку.
Станом на 1 червня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними Національного банку становили 37,3 млрд дол. США, збільшившись за місяць на 4%.
Довідка Finance.ua:
- у фінансовому тижневику інвестгрупи ICU зазначалось, що попри розгортання екологічної катастрофи, валютний ринок майже не реагував на новини: курс гривні залишається міцним із незначними коливаннями;
- за прогнозом начальника департаменту казначейства «Глобус Банку» Тараса Лєсового, у період з 12 по 18 червня ситуація на валютному ринку залишатиметься цілком прогнозованою: готівковий курс за незначних поточних коливань перебуватиме в межах 37−38 грн за долар, 40−41 грн за євро;
- у Державній митній службі заявляють, що офіційний курс долара США, встановлений на рівні 36,57 грн/дол., призводить до недонадходжень митних платежів.
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