Чого чекати від валютного курсу: прогноз експерта — Finance.ua
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Чого чекати від валютного курсу: прогноз експерта

Валюта
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У період з 12 по 18 червня ситуація на валютному ринку залишатиметься цілком прогнозованою: готівковий курс за незначних поточних коливань перебуватиме в межах 37−38 грн за долар, 40−41 грн за євро.
Такий прогноз у коментарі УНІАН дав начальник департаменту казначейства «Глобус Банку» Тарас Лєсовий, зазначивши при цьому, що загалом курси готівкових долара та євро, як і тижнем раніше, будуть в «лещатах» 37−38 грн за долар та 40−41 грн за євро.
«Наступного тижня очікується, що основні характеристики ситуації на готівковому валютному ринку не зазнають суттєвих змін: коливання поточних курсів перебуватиме в межах 0,3−0,5 грн, різниця між курсами покупки та продажу (спред) максимально становитиме до 0,3 грн, різниця між офіційним курсом та готівковим в обмінних пунктах становитиме до в середньому 1−1,5 грн (тобто 2−2,5%). При цьому, межі допустимих коливань (коридор) не перевищить 1 грн», — вважає він.
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Експерт зазначив кілька найголовніших економічних факторів. Це, зокрема, довготривала і системна політика регулятора зі збереження збалансованого рівня попиту і пропозиції на готівку. Також збільшення «ваги» гривні - запровадження депозитних сертифікатів під 25% стало непоганим стимулом для комерційних банків збільшити депозитні ставки за короткостроковими та річними депозитами — відповідно до 20−21% та 18%.
Серед факторів впливу Лєсовий назвав систематичність та обсяги отримуваного макрофіну від міжнародних партнерів: щомісяця Україна потребує до 3,5−4 млрд дол. для покриття витрат держбюджету.

Курс валют

Одним з факторів впливу на курс експерт вважає зовнішньоекономічну діяльність, а також поступове зростання економіки в середині країни, що вже проявилося в травні: внутрішні надходження до бюджету майже вдвічі перевищили обсяги зовнішніх запозичень (209 млрд грн та 119 млрд грн відповідно).
Звісно, ситуація на фронті, хоча й непрямо, але все ж таки може суттєво впливати, як на настрої громадян, так і спонукати до подальшої активізації бізнесу, вважає Лєсовий.
«Ще один важливий нюанс: протягом тижня НБУ може переглянути розмір облікової ставки, що в подальшому може суттєво вплинути на ринок. Таким чином, наразі є всі підстави вважати, що впродовж 12−18 червня ситуація на готівковому валютному ринку збережеться стабільною та досить прогнозованою», — додав він.

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За матеріалами:
УНІАН
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