На Місяці планують збудувати залізницю, її концепт вже в розробці — Finance.ua
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На Місяці планують збудувати залізницю, її концепт вже в розробці

Технології&Авто
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На Місяці планують збудувати залізницю, її концепт вже в розробці
На Місяці планують збудувати залізницю, її концепт вже в розробці
Агентство DARPA, яке є частиною Агентства передових оборонних дослідницьких проєктів США, підтримує розробку концепції «місячної залізниці» компанією Northrop Grumman. Про це повідомляє Northrop Grumman.
Запропонована мережа місячних залізниць могла б призначатися для перевезення людей, вантажів та ресурсів поверхнею Місяця та сприяти розвитку космічної економіки. Компанія Northrop Grumman була обрана серед 14 компаній для участі в 10-річному дослідженні можливостей місячної архітектури DARPA.
Програма LunA-10 має на меті прискорити ключові технології, котрі можуть бути використані в урядовій і комерційній космічній галузі, а також стимулювати економічну активність на Місяці.
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Дослідження компанії Northrop Grumman включатиме визначення необхідних ресурсів та інтерфейсів для побудови місячної залізничної мережі, а також визначення ризиків і прототипів, демонстрацій та аналізу концептуального дизайну та архітектури системи місячної залізниці, що повністю функціонує.
Однак, фінансові деталі щодо проєкту не були надані. Орієнтовна сума фінансування, надана DARPA, становить щонайбільше $1 000 000. Компанії, відібрані для участі у програмі LunA-10, будуть співпрацювати на весняній зустрічі у рамках консорціуму Lunar Surface Innovation Consortium і нададуть остаточні звіти, які будуть опубліковані в червні.
За матеріалами:
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