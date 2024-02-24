NASA шукає добровольців, які проведуть рік в імітованих умовах життя на Марсі (фото) — Finance.ua

NASA шукає добровольців, які проведуть рік в імітованих умовах життя на Марсі (фото) Сьогодні 05:13 — Технології&Авто

NASA оголосила про пошук добровольців, які згодні прожити 12 місяців у закритому приміщенні Mars Dune Alpha, площею 157 кв. м, де створені умови, що імітують життя на Марсі. Таке випробування проводять вже вдруге. Воно розпочнеться у 2025 році навесні.

Про це пише Gizmodo.

Читайте також Virgin Galactic запустила п’ятий комерційний рейс у космос

Це випробування NASA призначене, щоб підготуватися до першого пілотованого польоту на Марс. Чотири добровольці житимуть та працюватимуть всередині роздрукованого на 3D-принтері приміщення Mars Dune Alpha, яке обладнане кухнею, окремими спальними кімнатами, двома ваннами, робочою зоною та зоною для відпочинку. Ізольоване приміщення розташоване в Космічному центрі NASA імені Джонсона в Х’юстоні, штат Техас.

Фото: NASA

Вимоги до кандидатів

Добровольці повинні бути у віці від 30 до 55 років, мати гарне здоров’я, а також ступінь магістра в природничих науках, інженерії або математиці.

NASA оголосило вже про другий набір добровольців для модельованої місії на Марс. Перший екіпаж зараз перебуває в Mars Dune Alpha з червня 2023 року і вийде звідти лише у червні цього року.

Фото: NASA

Другий екіпаж модельованої місії на Марс, буде виконувати різні завдання, включно з модельованим виходом на поверхню Марса в скафандрах. Учасники місії повинні підтримувати в робочому стані своє середовище проживання, виконувати фізичні вправи і вирощувати сільськогосподарські культури. Екіпаж також випробує на собі реальне спілкування між Марсом і Землею, коли відбувається затримка зв’язку на 22 хвилини.

Головна мета таких випробувань — зрозуміти, з якими фізичними і психологічними проблемами можуть зіткнутися справжні астронавти на Марсі. Щоб забезпечити довгострокову присутність людини на Червоній планеті, вчені повинні враховувати потенційний вплив марсіанського середовища на фізичне і психічне здоров’я, а також поведінку людей.

NASA хоче реалізувати загалом три модельовані місії на Марс, перед тим як почати активну підготовку до польоту справжніх астронавтів на Червону планету. Згідно з планом NASA, такий політ може стати реальністю ближче до 2040-го року.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.