NASA шукає добровольців, які проведуть рік в імітованих умовах життя на Марсі (фото) — Finance.ua
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NASA шукає добровольців, які проведуть рік в імітованих умовах життя на Марсі (фото)

Технології&Авто
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NASA оголосила про пошук добровольців, які згодні прожити 12 місяців у закритому приміщенні Mars Dune Alpha, площею 157 кв. м, де створені умови, що імітують життя на Марсі. Таке випробування проводять вже вдруге. Воно розпочнеться у 2025 році навесні.
Про це пише Gizmodo.
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Це випробування NASA призначене, щоб підготуватися до першого пілотованого польоту на Марс. Чотири добровольці житимуть та працюватимуть всередині роздрукованого на 3D-принтері приміщення Mars Dune Alpha, яке обладнане кухнею, окремими спальними кімнатами, двома ваннами, робочою зоною та зоною для відпочинку. Ізольоване приміщення розташоване в Космічному центрі NASA імені Джонсона в Х’юстоні, штат Техас.
Фото: NASA
Фото: NASA

Вимоги до кандидатів

Добровольці повинні бути у віці від 30 до 55 років, мати гарне здоров’я, а також ступінь магістра в природничих науках, інженерії або математиці.
NASA оголосило вже про другий набір добровольців для модельованої місії на Марс. Перший екіпаж зараз перебуває в Mars Dune Alpha з червня 2023 року і вийде звідти лише у червні цього року.
Фото: NASA
Фото: NASA
Другий екіпаж модельованої місії на Марс, буде виконувати різні завдання, включно з модельованим виходом на поверхню Марса в скафандрах. Учасники місії повинні підтримувати в робочому стані своє середовище проживання, виконувати фізичні вправи і вирощувати сільськогосподарські культури. Екіпаж також випробує на собі реальне спілкування між Марсом і Землею, коли відбувається затримка зв’язку на 22 хвилини.
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Головна мета таких випробувань — зрозуміти, з якими фізичними і психологічними проблемами можуть зіткнутися справжні астронавти на Марсі. Щоб забезпечити довгострокову присутність людини на Червоній планеті, вчені повинні враховувати потенційний вплив марсіанського середовища на фізичне і психічне здоров’я, а також поведінку людей.
NASA хоче реалізувати загалом три модельовані місії на Марс, перед тим як почати активну підготовку до польоту справжніх астронавтів на Червону планету. Згідно з планом NASA, такий політ може стати реальністю ближче до 2040-го року.
За матеріалами:
Фокус
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