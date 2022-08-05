На Львівщині вперше в Україні відбулась релокація бізнесу на орендований у держави об'єкт — Finance.ua

На Львівщині вперше в Україні відбулась релокація бізнесу на орендований у держави об'єкт Вчора 18:47 — Особисті фінанси

На Львівщині вперше в Україні відбулась релокація бізнесу на орендований у держави об'єкт

Львівська область стала одним із лідерів серед регіонів з допомоги релокованому бізнесу. Саме на Львівщині вперше в Україні відбулась релокація бізнесу на орендований у держави об’єкт.

Про це повідомляє Фонд держмайна.

Відповідний аукціон з оренди об’єкта, що перебуває на балансі Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну, відбувся 18 липня 2022 року. В ході торгів, участь в яких взяли дві українські компанії, стартова ціна місячної ставки оренди зросла вдвічі — до 150 001 гривень. За підсумками аукціону з переможцем торгів було успішно укладено договір оренди.

Підприємство-переможець аукціону з оренди державного майна спеціалізується на виробництві комунальної, будівельної та дорожньої техніки і запасних частин до неї, а також має 15-річний досвід роботи на вітчизняному та міжнародному ринках. Завдяки успішній релокації, компанія продовжить виробництво продукції вже на новому майданчику.

«Відтепер підприємство, яке забезпечує робочими місцями понад 400 висококваліфікованих фахівців, зможе знову працювати на користь держави і економіки. Нові робочі місця, додаткові податки у місцевий бюджет і ефективне використання державного майна — виграші для місцевої громади очевидні. Саме тому Фонд держмайна й надалі буде активно працювати над реалізацією урядової програми з релокації», — зазначила в.о. голови Фонду держмайна Ольга Батова.

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