На Захід України перемістилося 661 підприємство, ще 475 у процесі релокації — Мінекономіки — Finance.ua

На Захід України перемістилося 661 підприємство, ще 475 у процесі релокації — Мінекономіки Вчора 09:12 — Казна та Політика

На цей час у безпечні регіони на заході України релоковано 661 підприємство, ще для 475 підшуковують локацію або спосіб транспортування.

Про це повідомила заступник міністра економіки Тетяна Бережна під час онлайн-презентації «Цифрова платформа для релокації бізнесу: підсумки 3 місяців роботи», передає Укрінформ.

«Станом на 12 липня на платформі зареєстровано 1723 заявки від підприємств на переміщення. Всі вони опрацьовані. Вже переміщено 661 підприємство, 458 з них вже працюють. Зараз у процесі перебувають 475 підприємств. Для них здійснюється пошук підходящої локації або спосіб транспортування», — сказала Бережна.

Крім того, за її словами, поки тривав розгляд заявки, від переміщення відмовилися 578 підприємств, оскільки території, на яких вони розташовані, були визволені.

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Заступник міністра повідомила, що найчастіше переміщують виробництва суб’єкти оптової і роздрібної торгівлі та ремонту автотранспортних засобів та мотоциклів (38%), компанії з переробної промисловості (33%) та представники інформаційної та комунікаційної галузі (5,9%).

Лідерами з локацій для переміщення залишаються Львівська, Закарпатська та Чернівецька області.

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