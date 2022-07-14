На Захід України перемістилося 661 підприємство, ще 475 у процесі релокації — Мінекономіки — Finance.ua
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На Захід України перемістилося 661 підприємство, ще 475 у процесі релокації — Мінекономіки

Казна та Політика
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На цей час у безпечні регіони на заході України релоковано 661 підприємство, ще для 475 підшуковують локацію або спосіб транспортування.
Про це повідомила заступник міністра економіки Тетяна Бережна під час онлайн-презентації «Цифрова платформа для релокації бізнесу: підсумки 3 місяців роботи», передає Укрінформ.
«Станом на 12 липня на платформі зареєстровано 1723 заявки від підприємств на переміщення. Всі вони опрацьовані. Вже переміщено 661 підприємство, 458 з них вже працюють. Зараз у процесі перебувають 475 підприємств. Для них здійснюється пошук підходящої локації або спосіб транспортування», — сказала Бережна.
Крім того, за її словами, поки тривав розгляд заявки, від переміщення відмовилися 578 підприємств, оскільки території, на яких вони розташовані, були визволені.
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Заступник міністра повідомила, що найчастіше переміщують виробництва суб’єкти оптової і роздрібної торгівлі та ремонту автотранспортних засобів та мотоциклів (38%), компанії з переробної промисловості (33%) та представники інформаційної та комунікаційної галузі (5,9%).
Лідерами з локацій для переміщення залишаються Львівська, Закарпатська та Чернівецька області.

Як перевезти свій бізнес на Захід України

За матеріалами:
Укрінформ
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