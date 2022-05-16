На Київщині запрацювали 280 приміських та міжміських автобусних маршрутів — Finance.ua

На Київщині запрацювали 280 приміських та міжміських автобусних маршрутів

Вчора 17:24 — Казна та Політика

На Київщині запрацювали 280 приміських та міжміських автобусних маршрутів

На території Київської області відновили роботу 280 приміських та міжміських автобусних маршрутів загального користування, на яких задіяно близько 380 транспортних засобів.

Про це голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив у Телеграм

Читайте також Відсьогодні відновлюється оплата за проїзд у Києві

«Станом на сьогодні на території Київської області відновили роботу 280 приміських та міжміських автобусних маршрутів загального користування, на яких задіяно близько 380 транспортних засобів», — ідеться у повідомленні.

ТЗ 12 травня відновили роботу автобусні маршрути № 804 «Рожівка — Київ АС «Дарниця», «Вахівка — Київ АС «Полісся», «Андріївка — Київ АС «Полісся», «Козаровичі — Київ АС «Полісся», № 357 «Димер — Київ АС «Дачна».

Голова ОВА зазначив, що пасажирськими перевезеннями забезпечені всі райони Київської області.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.