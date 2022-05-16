На Київщині запрацювали 280 приміських та міжміських автобусних маршрутів — Finance.ua

«Станом на сьогодні на території Київської області відновили роботу 280 приміських та міжміських автобусних маршрутів загального користування, на яких задіяно близько 380 транспортних засобів», — ідеться у повідомленні.
ТЗ 12 травня відновили роботу автобусні маршрути № 804 «Рожівка — Київ АС «Дарниця», «Вахівка — Київ АС «Полісся», «Андріївка — Київ АС «Полісся», «Козаровичі — Київ АС «Полісся», № 357 «Димер — Київ АС «Дачна».
Голова ОВА зазначив, що пасажирськими перевезеннями забезпечені всі райони Київської області.