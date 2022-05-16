На Київщині запрацювали 280 приміських та міжміських автобусних маршрутів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На Київщині запрацювали 280 приміських та міжміських автобусних маршрутів

Вчора 17:24Казна та Політика
77
На Київщині запрацювали 280 приміських та міжміських автобусних маршрутівНа Київщині запрацювали 280 приміських та міжміських автобусних маршрутів
На території Київської області відновили роботу 280 приміських та міжміських автобусних маршрутів загального користування, на яких задіяно близько 380 транспортних засобів.
Про це голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив у Телеграм.
Читайте також
«Станом на сьогодні на території Київської області відновили роботу 280 приміських та міжміських автобусних маршрутів загального користування, на яких задіяно близько 380 транспортних засобів», — ідеться у повідомленні.
ТЗ 12 травня відновили роботу автобусні маршрути № 804 «Рожівка — Київ АС «Дарниця», «Вахівка — Київ АС «Полісся», «Андріївка — Київ АС «Полісся», «Козаровичі — Київ АС «Полісся», № 357 «Димер — Київ АС «Дачна».
Голова ОВА зазначив, що пасажирськими перевезеннями забезпечені всі райони Київської області.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.