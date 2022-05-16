Відсьогодні відновлюється оплата за проїзд у Києві — Finance.ua

Відсьогодні відновлюється оплата за проїзд у Києві

Вчора 08:00 — Особисті фінанси

У Києві повертається плата за проїзд у транспорт з понеділка 16 травня.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

«Друзі! Від 16 травня в Києві відновлюють електронну оплату за проїзд у комунальному громадському транспорті. Як в метро, так і в наземному транспорті. Ми повинні відновлювати повноцінну роботу громадського транспорту, який працював в обмеженому режимі та був ці місяці безкоштовним. Потрібно платити зарплати транспортникам, забезпечувати підприємства пальним, матеріалами, електроенергією. Це великі кошти», — написав він.

Сплачувати за проїзд пасажири зможуть транспортними картками, через платіжні додатки та мобільний додаток «Київ цифровий»:

поїздки на транспортних картах збережені. Якщо з 24 лютого ви намагалися валідувати карту в транспорті, в рідкісних випадках поїздки могли помилково списатися. Вони автоматично повернуться протягом місяця;

терміни проїзних перенесені. Якщо у лютому ви встигли придбати проїзний на березень, 16 травня він автоматично перетвориться на проїзний на червень;

QR-квитки відновляться. Якщо 24 лютого ви мали дійсні QR-квитки, 16 травня вони повернуться в застосунок. Термін дії квитків повністю відновиться — на 15 днів.

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