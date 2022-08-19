На Київщині з резервного фонду виділять майже ₴145 мільйонів для подолання наслідків війни — Finance.ua
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На Київщині з резервного фонду виділять майже ₴145 мільйонів для подолання наслідків війни

Казна та Політика
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На Київщині з резервного фонду виділять майже ₴145 мільйонів для подолання наслідків війни
На Київщині з резервного фонду виділять майже ₴145 мільйонів для подолання наслідків війни
У Київській області з бюджету місцевого резервного фонду влада виділить для подолання наслідків війни та відновлення регіону майже 145 мільйонів гривень.
Про це очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив у Телеграмі.
«Направляємо з резервного фонду області майже 145 мільйонів гривень на подолання наслідків війни та відновлення регіону. Щоб підвищити ефективність запущених нами процесів у громадах, ми внесли зміни до обласного бюджету», — зазначив він.
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За словами голови ОВА, вказані кошти будуть використані на утримання доріг і відповідної інфраструктури, територіальну оборону, ліквідацію наслідків бойових дій та підготовку до опалювального сезону.
«Прагнемо якомога швидше вирішити проблемні питання людей, повернути комфорт в наші міста та селища, а жителів Київщини — до рідних домівок. Враховуючи масштаби руйнувань у нашому регіоні, це потребує значних зусиль. Проте разом ми впораємось», — наголосив Кулеба.

Довідка Finance.ua:

  • оголошений у липні план оперативного відновлення Київської області передбачає відбудову понад 18,3 тисяч об’єктів. Зокрема, ідеться про 1158 багатоквартирних будинків, майже 17 тисяч приватних житлових будинків, 31 школу, 21 дитячий садок, 28 медичних закладів та 121 інфраструктурний об’єкт.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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