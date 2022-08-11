Для повоєнної відбудови Україні знадобиться щонайменше $190 мільярдів – KSE — Finance.ua

Для повоєнної відбудови Україні знадобиться щонайменше $190 мільярдів – KSE Вчора 13:01 — Казна та Політика

Для повоєнної відбудови Україні знадобиться щонайменше $190 мільярдів – KSE

Загальна сума мінімальних потреб у відновленні зруйнованих активів України становить 188 мільярдів доларів, прямі збитки сягають 110,4 млрд доларів.

Про це йдеться в оновленій оцінці збитків українській економіці проєкту KSE Institute «росія заплатить» за підтримки уряду та Офісу президента.

За останній тиждень сума прямих збитків інфраструктури зросла на 2,1 млрд доларів і на 8 серпня сягнула 110,4 млрд дол.

Найбільша зміна відбулася в оцінці збитків інфраструктури, які вже сягають 33,4 млрд дол. За останніми даними, внаслідок бойових дій пошкоджено або зруйновано 304 мости та мостові переправи на 1,8 млрд дол.

Загалом з початку великої війни росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 15.3 тис. багатоповерхівок, 115.9 тис. приватних будинків, 388 підприємств, а також сотні дитсадків, медзакладів, культурних споруд.

Сума непрямих втрат галузей зросла до 129,1 млрд дол. (+300 млн дол.). Найбільша частка непрямих втрат припадає на промисловість та підприємства — 29,8 млрд дол. На другому місці — агропромисловий комплекс та земельні ресурси (23,4 млрд дол). Ще 18,2 млрд дол. — непрямі втрати інфраструктури.

Мінімальні потреби у відновленні за останній тиждень зросли на 3 млрд дол. і становлять 188 млрд дол. Зростання суми повʼязане зі збільшенням кількості зруйнованих та пошкоджених обʼєктів, які потребують відбудови. Так, на відновлення обʼєктів інфраструктури вже сьогодні потрібні щонайменше 44,6 млрд дол., а культурних, туристичних та спортивних споруд — 2,3 млрд дол.

Загальна сума потреб у відновленні враховує лише відбудову зруйнованих обʼєктів без загальних потреб на відновлення економіки, а також додаткових потреб на модернізацію активів, які не зазнали пошкоджень. За оцінками уряду, з урахуванням цих категорій, загальна потреба становить 750 млрд доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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