На Київщині викрили схему привласнення земель лісового фонду на 10 млн грн — Finance.ua

На Київщині викрили схему привласнення земель лісового фонду на 10 млн грн Сьогодні 19:45 — Кримінал

На Київщині викрили схему привласнення земель лісового фонду на 10 млн грн, Фото: gp.gov.ua

На Київщині викрили схему привласнення земель лісового фонду на 10 млн грн.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, колишній голова сільської ради, під час свого перебування на посаді, виділяв та відчужував на користь третіх осіб земельні ділянки, які належать до території зелених насаджень загального користування — лісопарку. Для цього він залучив землевпорядника, голову земельної комісії сільської ради та інженера-землевпорядника.

Трьом колишнім службовцям сільської ради на Київщині та інженеру-землевпоряднику повідомлено про підозру у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України).

Підозрювані включали землі, які належать до лісового фонду, до порядку денного сесій питання про надання дозволу на розробку проектів землеустрою та їх затвердження. В подальшому землі, вартість яких за попередньою оцінкою становить понад 10 млн грн, були відведені підконтрольним особам.

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Правоохоронці провели понад 10 обшуків за місцями проживання та роботи підозрюваних на території Київської області та міста Києва, вилучили предмети та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Продовжується документування інших можливих фактів причетності службових осіб сільської ради до незаконного виділення земель лісового фонду.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України спільно із Департаментом забезпечення діяльності, пов’язаної з небезпечними матеріалами Нацполіції України.

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