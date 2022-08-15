На Київщині відкриті 1200 вакансій - кого більше шукають — Finance.ua
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На Київщині відкриті 1200 вакансій - кого більше шукають

Особисті фінанси
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На Київщині відкриті 1200 вакансій - кого більше шукають
На Київщині відкриті 1200 вакансій - кого більше шукають
На початок серпня Київська обласна служба зайнятості пропонує 1200 актуальних вакансій.
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
«У попиті переважно представники робітничих професій та кваліфіковані фахівці: пожежний-рятувальник; електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; лікар загальної практики-сімейний лікар», — йдеться у повідомленні.
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Також потрібні слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування; робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями; електрогазозварник; токар; оператор лінії у виробництві харчової продукції; інспектор (пенітенціарна система); слюсар-електрик з ремонту електроустаткування; фельдшер; робітник з благоустрою.
В обласному центрі зайнятості також поінформували, що найбільше безробітних працевлаштовано: у переробній промисловості (22%), у сільському господарстві (20%), оптовій та роздрібній торгівлі (15%), у державному управлінні (15%), на транспорті та в охороні здоров‘я (по 4%).
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З початку року працевлаштовано 8 600 безробітних осіб, 3 536 роботодавців подали інформацію про 12 948 вакансій, 734 безробітні особи проходили профнавчання за направленням Київської обласної служби зайнятості.
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За матеріалами:
Укрінформ
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