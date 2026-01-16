На Київщині та Чернігівщині не їздитимуть низка поїздів — причини
Через обрив контактного дроту низка поїздів на Київщині та Чернігівщині тимчасово не курсуватимуть цієї доби.
Про це повідомила Укрзалізниця.
- № 6041 Київ-Пасажирський — Васильків-Центр.
- № 6044 та № 6046 Васильків-Центр — Київ-Пасажирський.
- № 6906 Київ-Пасажирський — Ніжин.
- № 6917 Ніжин — Київ-Пасажирський.
Альтернатива:
№ 6912 Київ-Волинський — Ніжин.
№ 6923 Ніжин — Київ-Київ-Пасажирський.
Також можливі затримки приміських поїздів на ділянці Київ — Фастів.
Рішення про запровадження динамічного ціноутворення у вагонах СВ набуде чинності в найближчі тижні. Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський. За словами Перцовського, компанія готує комплекс інструментів гнучкого тарифоутворення для преміального сегмента перевезень.
Голова правління нагадав, що в межах програми «УЗ-3000» пропонується обмежена кількість місць. Від моменту запуску програми на початку грудня було реалізовано близько 80 тис. місць із середнім чеком на рівні 300−400 грн.
Кабінет міністрів постановою № 1555 від 2 грудня 2025 року дозволив Міністерству розвитку громад та територій у межах реалізації програми «Укрзалізниці» з безкоштовних перевезень до 3000 км у 2026 році на одну особу переглянути тарифи на платні перевезення.
Йдеться, зокрема, про можливість підвищення тарифів на вагони СВ і першого класу та прив’язку вартості квитків до строків продажу і попиту.
