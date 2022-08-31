На Київщині суд конфіскував бурштину на 12,5 мільйона — Finance.ua

На Київщині суд конфіскував бурштину на 12,5 мільйона Вчора 17:20 — Кримінал

На Київщині суд конфіскував бурштину на 12,5 мільйона

На Київщині за клопотанням прокуратури на користь держави конфісковано каміння бурштину вартістю 12,5 млн грн.

Про це повідомляє обласна прокуратура у Телеграмі

Так, у ході досудового розслідування за фактами ухилення від сплати податків, незаконного видобування корисних копалин та підроблення документів було виявлено понад 5 тонн каміння бурштину вартістю 12,5 млн грн. Його незаконно видобували на території України та намагалися переправити за кордон. Вказане майно вилучене та арештоване.

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З метою наповнення державного бюджету та подальшої підтримки Збройних Сил України для відсічі збройної агресії рф прокурори звернулися до суду з клопотанням про його конфіскацію в дохід держави.

Судом визнано обґрунтованим клопотання прокурора про спеціальну конфіскацію майна та ухвалено рішення про його стягнення в дохід держави, йдеться у повідомленні.

Укрінформ За матеріалами:

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