На Київщині суд конфіскував бурштину на 12,5 мільйона — Finance.ua
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На Київщині суд конфіскував бурштину на 12,5 мільйона

Кримінал
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На Київщині суд конфіскував бурштину на 12,5 мільйона
На Київщині суд конфіскував бурштину на 12,5 мільйона
На Київщині за клопотанням прокуратури на користь держави конфісковано каміння бурштину вартістю 12,5 млн грн.
Про це повідомляє обласна прокуратура у Телеграмі.
Так, у ході досудового розслідування за фактами ухилення від сплати податків, незаконного видобування корисних копалин та підроблення документів було виявлено понад 5 тонн каміння бурштину вартістю 12,5 млн грн. Його незаконно видобували на території України та намагалися переправити за кордон. Вказане майно вилучене та арештоване.
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З метою наповнення державного бюджету та подальшої підтримки Збройних Сил України для відсічі збройної агресії рф прокурори звернулися до суду з клопотанням про його конфіскацію в дохід держави.
Судом визнано обґрунтованим клопотання прокурора про спеціальну конфіскацію майна та ухвалено рішення про його стягнення в дохід держави, йдеться у повідомленні.
За матеріалами:
Укрінформ
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