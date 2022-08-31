Привласнила майже 2 млн грн: у Львові підозрюють працівницю банку — Finance.ua

Привласнила майже 2 млн грн: у Львові підозрюють працівницю банку Вчора 15:45 — Кримінал

Привласнила майже 2 млн грн: у Львові підозрюють працівницю банку

Правоохоронці повідомили про підозру колишній завідувачці відділення одного з державних банків України за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

"За даними слідства, жінка, перебуваючи на посаді завідувачки відділення одного із банків Львова, маючи доступ до сховища цінностей, впродовж січня-лютого 2019 року заволоділа понад 1,9 млн грн.

При цьому, з метою приховання факту нестачі грошей, підозрювана внесла неправдиві відомості до акту ревізії про нібито наявність таких коштів у сховищі банку.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ВП 2 ЛРУП 2 Головного управління Національної поліції Львівської області", — сказано у повідомленні.

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