На країни ЄС припадають 46% глобальної допомоги на розвиток – Шарль Мішель — Finance.ua

На країни ЄС припадають 46% глобальної допомоги на розвиток – Шарль Мішель Вчора 11:45 — Світ

На країни ЄС припадають 46% глобальної допомоги на розвиток – Шарль Мішель

Європейський Союз залишається одним із найбільших донорів для країн, що розвиваються.

Про це заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель під час виступу на зустрічі G7, що відбувалась у Замку Ельмау (Schloss Elmau) в Німеччині.

«ЄС повною мірою підтримує партнерство G7 з глобальної інфраструктури та інвестицій. Причина цьому є дуже простою. Ми завжди були лідерами у співробітництві з країнами, що розвиваються. Від Євросоюзу надходить 46 відсотків глобальної допомоги на розвиток. Щороку майже 70 мільярдів євро спрямовуються на фінансування задля миру, більшого добробуту та більшого розвитку», — наголосив Мішель.

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Він підкреслив, що ЄС повною мірою поділяє цінності, стандарти і принципи «Великої сімки», включаючи прозорість інвестицій. Головну увагу при цьому ЄС приділяє «розумним», чистим та безпечним інвестиціям, зокрема, у цифрові технології, захист клімату, енергетику та транспорт. Ці інвестиції спрямовані також на реалізацію енергії та потенціалу людей, в їхню освіту, здоров’я та сучасні дослідження.

Президент Євроради нагадав, що у лютому, під час саміту ЄС-Африка, ЄС оголосив про виділення інвестиційного пакету розвитку в обсязі 150 мільярдів євро для проєктів, що реалізуються в Африці та в інтересах Африки. Він висловив впевненість в тому, що ЄС буде нарощувати зусилля у цьому напрямку разом із партнерами зі складу G7.

«ЄС є проєктом миру й добробуту. Він заснований на верховенстві права та багатосторонності. Ми об’єднуємо наших партнерів навколо високих стандартів у сфері прав людини, соціальних прав та прав робітників», — зауважив Мішель.

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Укрінформ За матеріалами:

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