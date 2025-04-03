На кордоні з Угорщиною відкриють новий пункт пропуску — Finance.ua

На кордоні з Угорщиною відкриють новий пункт пропуску Сьогодні 08:12

На кордоні з Угорщиною відкриють новий пункт пропуску

Відкриття нового КПП «Велика Паладь-Нодьгодош» на угорському кордоні анонсували на 8 квітня.

Про це повідомила пресслужба Закарпатської митниці.

«Відкриття міжнародного переходу „Велика Паладь — Нодьгодош“ заплановано на 8 квітня п.р. за участю високопоставлених осіб України та Угорщини» — йдеться в повідомленні.

Функціонування пункту пропуску пожвавить транскордонні та культурні зв’язки, загалом ефективно вплине на євроінтеграцію України.

Зі свого боку, в.о. начальника Закарпатської митниці Ілля Ніжніков поінформував очільника Генконсульства Угорської Республіки Йожефа Бачкаі, що в митній службі впроваджено системний, комплексний підхід щодо протидії контрабанді та корупції.

Йшлося також про запуск у смт Батєво та с. Батрадь індустріального парку — ТОВ БФ «Термінал», де невдовзі у великих обсягах вироблятимуть фанери, дерев’яні плити, панелі та шпон з подальшим експортом продукції до країн Євросоюзу через Угорщину. Тож на автомобільні пункти пропуску, передбачені для вантажного руху, очікується навантаження великогабаритних транспортних засобів.

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Також Ніжніков зазначив, що завдяки підписаному між Держмитслужбою України та Митною і фінансовою охороною Угорської Республіки Меморандуму про запровадження Системи раннього повідомлення про виникнення надзвичайних ситуацій на українсько-угорському кордоні усі пункти пропуску на цій ділянці кордону працюють злагоджено та ритмічно.

Насамкінець зустрічі сторони домовилися активно комунікувати, оперативно реагувати на проблемні питання та шукати шляхи їх вирішення.

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