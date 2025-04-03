На кордоні з Угорщиною відкриють новий пункт пропуску — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На кордоні з Угорщиною відкриють новий пункт пропуску

40
На кордоні з Угорщиною відкриють новий пункт пропуску
На кордоні з Угорщиною відкриють новий пункт пропуску
Відкриття нового КПП «Велика Паладь-Нодьгодош» на угорському кордоні анонсували на 8 квітня.
Про це повідомила пресслужба Закарпатської митниці.
«Відкриття міжнародного переходу „Велика Паладь — Нодьгодош“ заплановано на 8 квітня п.р. за участю високопоставлених осіб України та Угорщини» — йдеться в повідомленні.
Функціонування пункту пропуску пожвавить транскордонні та культурні зв’язки, загалом ефективно вплине на євроінтеграцію України.
Зі свого боку, в.о. начальника Закарпатської митниці Ілля Ніжніков поінформував очільника Генконсульства Угорської Республіки Йожефа Бачкаі, що в митній службі впроваджено системний, комплексний підхід щодо протидії контрабанді та корупції.
Йшлося також про запуск у смт Батєво та с. Батрадь індустріального парку — ТОВ БФ «Термінал», де невдовзі у великих обсягах вироблятимуть фанери, дерев’яні плити, панелі та шпон з подальшим експортом продукції до країн Євросоюзу через Угорщину. Тож на автомобільні пункти пропуску, передбачені для вантажного руху, очікується навантаження великогабаритних транспортних засобів.
Читайте також
Також Ніжніков зазначив, що завдяки підписаному між Держмитслужбою України та Митною і фінансовою охороною Угорської Республіки Меморандуму про запровадження Системи раннього повідомлення про виникнення надзвичайних ситуацій на українсько-угорському кордоні усі пункти пропуску на цій ділянці кордону працюють злагоджено та ритмічно.
Насамкінець зустрічі сторони домовилися активно комунікувати, оперативно реагувати на проблемні питання та шукати шляхи їх вирішення.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems