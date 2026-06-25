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На кордоні відкрили додатковий маршрут для туристичних автобусів — деталі

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На кордоні відкрили додатковий маршрут для туристичних автобусів — деталі
На кордоні відкрили додатковий маршрут для туристичних автобусів — деталі
З початком туристичного сезону в пунктах пропуску Чернівецької області значно зростає кількість туристичних автобусів. Тому на кордоні відкрили додатковий маршрут для туристичних автобусів.
Про це повідомляє ДПСУ.
«Одним із найпопулярніших напрямів залишається українсько-румунський кордон, то ж з румунською стороною домовились про тимчасовий пропуск автобусів будь-якого розміру через пункт пропуску „Дяківці — Раковець“», — йдеться в повідомленні

Коли діятиме

Рух через цей пункт можливий лише на виїзд з України — і діятиме до кінця літа. Водіям потрібно зареєструватися в системі «Є-черга» та прибути до пункту пропуску у визначений час.
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Раніше ми писали, коли краще перетинати кордон, щоб не «застрягнути». Як сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко: «У будні дні в ранкові години черг практично немає, лише окремі пункти пропуску можуть мати по кілька десятків транспортних засобів на виїзд, але більшість мають нульову чергу. Вже ближче до обіду, вечора пасажиропотік зростає», — наголосив він.
За його словами, в останні дні фіксується зростання пасажиропотоку не тільки на пунктах пропуску на кордоні з Польщею, а й з Угорщиною, зокрема, біля пунктів «Тиса» та «Лужанка».
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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