«Одним із найпопулярніших напрямів залишається українсько-румунський кордон, то ж з румунською стороною домовились про тимчасовий пропуск автобусів будь-якого розміру через пункт пропуску „Дяківці — Раковець“», — йдеться в повідомленні
Коли діятиме
Рух через цей пункт можливий лише на виїзд з України — і діятиме до кінця літа. Водіям потрібно зареєструватися в системі «Є-черга» та прибути до пункту пропуску у визначений час.
Раніше ми писали, коли краще перетинати кордон, щоб не «застрягнути». Як сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко: «У будні дні в ранкові години черг практично немає, лише окремі пункти пропуску можуть мати по кілька десятків транспортних засобів на виїзд, але більшість мають нульову чергу. Вже ближче до обіду, вечора пасажиропотік зростає», — наголосив він.
За його словами, в останні дні фіксується зростання пасажиропотоку не тільки на пунктах пропуску на кордоні з Польщею, а й з Угорщиною, зокрема, біля пунктів «Тиса» та «Лужанка».