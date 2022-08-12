На конференції в Данії домовилися про понад €1,5 млрд допомоги Україні — Finance.ua
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На конференції в Данії домовилися про понад €1,5 млрд допомоги Україні

Казна та Політика
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На конференції в Данії домовилися про понад €1,5 млрд допомоги Україні
На конференції в Данії домовилися про понад €1,5 млрд допомоги Україні
На конференції північноєвропейських союзників з підтримки України на рівні міністрів оборони в Копенгагені було домовлено надати Києву додаткову підтримку в розмірі понад 11 мільярдів данських крон (1,5 мільярда євро).
Як повідомляє Jyllands-Posten, про це за підсумками конференції заявив міністр оборони Данії Мортен Бодсков.
За його словами, кошти можуть бути витрачені на закупівлю зброї для України або підготовку українських військових, і ця сума, імовірно, буде зростати.
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«Низка країн (на конференції) також висловила бажання підтримати (Україну), але спершу має вирушити додому й обговорити це у своїх парламентах», — пояснив він.
Учасники конференції також домовилися про створення фонду для збільшення фінансування виробництва зброї — цим опікуватиметься Велика Британія. Окремо Польща і Словаччина анонсували збільшення власного виробництва зброї.
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Крім того, глави оборонних відомств учасників конференції в Копенганені обговорили заходи з розмінування України — очолити цей процес узялася Ісландія, яка готуватиме місію з розмінування.
Міністр оборони України Олексій Резніков на пресконференції відзначив, що задоволений результатами конференції й не раз наголошував на важливості допомоги Києву в протистоянні з росією.
Учаснини донорської конференції домовилися провести другу зустріч в онлайн-форматі у вересні.

Довідка Finance.ua:

  • у конференції північноєвропейських союзників з підтримки України в Копенгагені взяли участь понад 20 країн. Делегації були представлені главами оборонних відомств, заступниками або іншими високопосадовими представниками.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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