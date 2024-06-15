На Fin Blogger Award обрали найкращий фінансовий блог про інвестиції для жінок — Finance.ua

На Fin Blogger Award обрали найкращий фінансовий блог про інвестиції для жінок Сьогодні 19:40

Власниця найкращого фінансового блогу для жінок про інвестиції за версією Fin Blogger Award 2024 - Дарина Совенко

12 червня у Києві відбулася друга церемонія вручення премії Fin Blogger Award 2024, організаторами якої є фінансові портали Finance.ua, «Мінфін» та «Біржовий університет».

Престижну нагороду Fin Blogger Award вже другий рік поспіль присуджують найкращим українським блогерам, які створюють контент у своїх соцмережах і цим розвивають фінансову грамотність українців та навчають інвестувати.

Блогери, інвестори та гості свята зібралися у столичному Unit. City, щоб дізнатися, хто ж отримав звання найкращих серед лідерів думок у своїй ніші.

Під час події було названо й переможця у номінації «Найкращий фінансовий блог для жінок про інвестиції».

Чому це важливо? Розвиток фінансової грамотності у жінок дає змогу приймати обгрунтовані фінансові рішення, заощаджувати та примножувати кошти, використовувати гроші як інструмент для досягнення своїх цілей. Власний бізнес, освіта дітей, довгострокові цілі — де ж взяти на все це кошти? І головне — у кого навчатися? Відповідь на це питання й шукали на Fin Blogger Award 2024.

Серед усіх номінантів, а їх цьогоріч було 15, нагороду «Найкращий фінансовий блог для жінок про інвестиції» отримала Дарина Совенко — підприємиця, інвесторка, експертка у сфері фінансів.

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