На Fin Blogger Award обрали найкращий фінансовий блог про інвестиції для жінок — Finance.ua
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На Fin Blogger Award обрали найкращий фінансовий блог про інвестиції для жінок

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Власниця найкращого фінансового блогу для жінок про інвестиції за версією Fin Blogger Award 2024 - Дарина Совенко
Власниця найкращого фінансового блогу для жінок про інвестиції за версією Fin Blogger Award 2024 - Дарина Совенко
12 червня у Києві відбулася друга церемонія вручення премії Fin Blogger Award 2024, організаторами якої є фінансові портали Finance.ua, «Мінфін» та «Біржовий університет».
Престижну нагороду Fin Blogger Award вже другий рік поспіль присуджують найкращим українським блогерам, які створюють контент у своїх соцмережах і цим розвивають фінансову грамотність українців та навчають інвестувати.
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Блогери, інвестори та гості свята зібралися у столичному Unit. City, щоб дізнатися, хто ж отримав звання найкращих серед лідерів думок у своїй ніші.
Під час події було названо й переможця у номінації «Найкращий фінансовий блог для жінок про інвестиції».
Чому це важливо? Розвиток фінансової грамотності у жінок дає змогу приймати обгрунтовані фінансові рішення, заощаджувати та примножувати кошти, використовувати гроші як інструмент для досягнення своїх цілей. Власний бізнес, освіта дітей, довгострокові цілі — де ж взяти на все це кошти? І головне — у кого навчатися? Відповідь на це питання й шукали на Fin Blogger Award 2024.
Серед усіх номінантів, а їх цьогоріч було 15, нагороду «Найкращий фінансовий блог для жінок про інвестиції» отримала Дарина Совенко — підприємиця, інвесторка, експертка у сфері фінансів.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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