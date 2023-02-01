На допомогу безробітним виділили майже 12 млрд грн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На допомогу безробітним виділили майже 12 млрд грн

Особисті фінанси
24
В Україні затвердили бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соцстрахування на випадок безробіття на 2023 рік.
Про це повідомили в Мінекономіки.
Відповідне рішення ухвалив Кабмін 31 січня.
Зокрема, передбачено:
— 11,9 млрд грн — на виплату матеріального забезпечення на випадок безробіття, соціальні послуги та активні програми зайнятості, а також допомогу по частковому безробіттю;
— 1,8 млрд грн — на надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу за урядовою програмою «єРобота».
Нагадаємо, ми писали, що рівень офіційного безробіття в Україні знизився до історичного мінімуму. Про це свідчать дані Національного банку України. Можливо, це пов’язано з тим, що багато українців, виїхавши за кордон після повномасштабного вторгнення армії росії 24 лютого 2022 року, досі не повернулися назад.
Наразі допомогу з безробіття виплачують менш ніж 100 тис. українцям. Таким чином, рівень офіційного безробіття в Україні знизився до історичного мінімуму, оскільки кількість українців, які отримують грошову допомогу за рік, скоротилася з 260,5 тис. до 89,8 тис. безробітних.

Довідка Finance.ua:

  • Хто має право на допомогу з часткового безробіття. Допомога з часткового безробіття може надаватися працівникам та ФОП у разі втрати частини заробітку у зв’язку із зупиненням або скороченням виробництва з кількох причин:
  • економічного або технологічного характеру;
  • виникнення надзвичайної ситуації;
  • введення надзвичайного або воєнного стану;
  • встановлення карантину.
Зупинення діяльності не повинно мати сезонний характер або виникнути виключно з організаційно-виробничих причин.

Отримати гроші до зарплати 💰

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.