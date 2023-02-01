На допомогу безробітним виділили майже 12 млрд грн — Finance.ua

На допомогу безробітним виділили майже 12 млрд грн
В Україні затвердили бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соцстрахування на випадок безробіття на 2023 рік.
Про це повідомили в Мінекономіки.
Відповідне рішення ухвалив Кабмін 31 січня.
Зокрема, передбачено:
— 11,9 млрд грн — на виплату матеріального забезпечення на випадок безробіття, соціальні послуги та активні програми зайнятості, а також допомогу по частковому безробіттю;
— 1,8 млрд грн — на надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу за урядовою програмою «єРобота».
Нагадаємо, ми писали, що рівень офіційного безробіття в Україні знизився до історичного мінімуму. Про це свідчать дані Національного банку України. Можливо, це пов’язано з тим, що багато українців, виїхавши за кордон після повномасштабного вторгнення армії росії 24 лютого 2022 року, досі не повернулися назад.
Наразі допомогу з безробіття виплачують менш ніж 100 тис. українцям. Таким чином, рівень офіційного безробіття в Україні знизився до історичного мінімуму, оскільки кількість українців, які отримують грошову допомогу за рік, скоротилася з 260,5 тис. до 89,8 тис. безробітних.
Довідка Finance.ua:
- Хто має право на допомогу з часткового безробіття. Допомога з часткового безробіття може надаватися працівникам та ФОП у разі втрати частини заробітку у зв’язку із зупиненням або скороченням виробництва з кількох причин:
- економічного або технологічного характеру;
- виникнення надзвичайної ситуації;
- введення надзвичайного або воєнного стану;
- встановлення карантину.
Зупинення діяльності не повинно мати сезонний характер або виникнути виключно з організаційно-виробничих причин.
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