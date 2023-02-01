На допомогу безробітним виділили майже 12 млрд грн — Finance.ua

На допомогу безробітним виділили майже 12 млрд грн Сьогодні 14:35 — Особисті фінанси

В Україні затвердили бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соцстрахування на випадок безробіття на 2023 рік.

Про це повідомили в Мінекономіки.

Відповідне рішення ухвалив Кабмін 31 січня.

Зокрема, передбачено:

— 11,9 млрд грн — на виплату матеріального забезпечення на випадок безробіття, соціальні послуги та активні програми зайнятості, а також допомогу по частковому безробіттю;

— 1,8 млрд грн — на надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу за урядовою програмою «єРобота».

Нагадаємо, ми писали , що рівень офіційного безробіття в Україні знизився до історичного мінімуму. Про це свідчать дані Національного банку України. Можливо, це пов’язано з тим, що багато українців, виїхавши за кордон після повномасштабного вторгнення армії росії 24 лютого 2022 року, досі не повернулися назад.

Наразі допомогу з безробіття виплачують менш ніж 100 тис. українцям. Таким чином, рівень офіційного безробіття в Україні знизився до історичного мінімуму, оскільки кількість українців, які отримують грошову допомогу за рік, скоротилася з 260,5 тис. до 89,8 тис. безробітних.

Довідка Finance.ua:

Хто має право на допомогу з часткового безробіття. Допомога з часткового безробіття може надаватися працівникам та ФОП у разі втрати частини заробітку у зв’язку із зупиненням або скороченням виробництва з кількох причин:

економічного або технологічного характеру;

виникнення надзвичайної ситуації;

введення надзвичайного або воєнного стану;

встановлення карантину.

Зупинення діяльності не повинно мати сезонний характер або виникнути виключно з організаційно-виробничих причин.

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