На Буковині хочуть розширити три пункти пропуски на кордоні з Румунією — Finance.ua

На Буковині хочуть розширити три пункти пропуски на кордоні з Румунією Сьогодні 19:14 — Казна та Політика

У Чернівецькій області вже цього року планують розпочати будівництво другої черги в пунктах пропуску «Красноїльськ» і «Дяківці». Також хочуть збільшити кількість смуг руху для вантажівок у пункті пропуску «Порубне».

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

Зокрема, відповідаючи на запитання про анонсоване раніше розширення існуючих пунктів пропуску «Красноїльськ» і «Дяківці» Запаранюк сказав: «Ми, в принципі, готові до початку робіт. Зараз там мають бути завершені деякі технічні моменти, що стосуються отримання верифікації проєкту. Були внесені зміни в проєкт другої черги, і вони мають пройти експертизу. Щойно вони отримають дозвіл експертизи, то думаю, що там можна буде починати і процес другої черги», — зазначив посадовець.

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Водночас він зауважив, що активізація процесу будівництва залежатиме від виділених на ці роботи коштів.

«Хоча там не такі вже й об'ємні роботи. Думаю, що Служба з відновлення знайде можливість, щоб започаткувати там другу чергу будівництва, як у „Красноїльську“, так і в „Дяківцях“. Але хоч як би ми старалися щось там зробити, ми все одно впираємося у румунську сторону, в їхню пропускну здатність. Друга черга наших робіт пов’язана і з їхньою другою чергою», — наголосив начальник Чернівецької ОВА.

Він розповів, що через непристосованість румунської сторони до пропуску вантажівок своєю територією, пункт пропуску «Красноїльськ» не може досі запрацювати на вже наявну потужність. Там пропускають лише порожні вантажівки.

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«Найближче до пункту пропуску „Красноїльськ“ містечко з румунської сторони наразі не має об'їзної дороги. А за їхніми нормативами, важковаговий транспорт не може їхати таким населеним пунктом. І наразі там уже завершують роботи із будівництва об'їзної дороги. За попередніми планами, влітку цього року румунська сторона завершить всі роботи по об'їзній дорозі й можна буде повноцінно запустити вантажівки через КПП „Красноїльськ“. Це дасть змогу частково розвантажити КПП „Порубне“», — додав Запаранюк.

Крім того, за словами очільника області, реконструкцію для розширення існуючих пропускних можливостей хочуть провести і в пункті пропуску «Порубне». Для цього планують розширити переїзну частину для проходження вантажного транспорту до трьох смуг руху замість однієї існуючої.

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