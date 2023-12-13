Найбільший пункт пропуску на кордоні з Польщею остаточно відновив роботу — Finance.ua

Найбільший пункт пропуску на кордоні з Польщею остаточно відновив роботу Сьогодні 10:45 — Казна та Політика

Головний вантажний пункт пропуску на українсько-польському кордоні «Ягодин-Дорогуськ» остаточно розблокований і вже пропустив сотні вантажівок.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков

«Минула доба, як розблокували найважливіший вантажний пункт пропуску „Ягодин-Дорогуськ“ між Україною та Польщею. Протягом цього часу протестувальники намагалися фізично перешкоджати руху транспорту, але завдяки місцевій владі стабільний рух вдалося відновити», — написав він у своєму Твітері.

За словами Кубракова, від учорашнього дня на територію України в'їхало понад 350 вантажівок, а на польську територію у зворотному напрямку — понад 200 вантажівок. Щоправда, міністр не уточнив, чи це лише на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ», чи на всьому кордоні з Польщею.

«Очікувана пропускна здатність — 1200 вантажівок загалом в обох напрямках на добу. Ми працюємо над досягненням цієї цифри», — наголосив Кубраков.

Блокування польсько-українського кордону — останні новини

Учора близько 14.00 після понад місячної блокади поновив роботу найбільший вантажний пункту пропуску «Ягодин — Дорогуськ». Однак вже за кілька годин польські перевізники знову заблокували рух на цій ділянці, зімітувавши ДТП. Однією з вантажівок вони повністю перегородили трасу на певний час.

Тим часом словацькі перевізники заблокували рух вантажівок на своїй ділянці кордону з Україною. Вони блокують рух в напрямку Ужгорода.

УНІАН За матеріалами:

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