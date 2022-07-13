На Банковій кажуть, що Україні потрібно $9 мільярдів щомісяця — Finance.ua

На Банковій кажуть, що Україні потрібно $9 мільярдів щомісяця Вчора 20:01 — Казна та Політика

На Банковій кажуть, що Україні потрібно $9 мільярдів щомісяця

Україна потребує 9 мільярдів доларів на місяць для покриття дефіциту бюджету, що майже вдвічі перевищує попередні запити.

Про це розповів радник президента з економічних питань Олег Устенко в коментарі для Financial Times.

Раніше у Міністерстві фінансів заявляли, що оцінка дефіциту все ще становить 5 млрд дол. на місяць, і навіть це набагато більше, ніж надали західні столиці.

Натомість Устенко переконаний, що Україні потрібні додаткові 4 мільярди доларів на місяць протягом наступних трьох місяців. Ці кошти повинні будуть покрити витрати на екстрене житло та ремонт житла для мільйонів людей. А також профінансувати базовий мінімальний дохід для людей, які втратили роботу.

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«Ми намагатимемося вижити в будь-якому випадку, але без фінансової підтримки наших союзників це буде не тільки важко, це буде практично неможливо», — додав він.

Нагадаємо, у червні до загального фонду бюджету надійшло 97,3 млрд гривень проти понад 100 млрд грн у травні, місячний дефіцит сягає 141,2 млрд грн, або 4,8 млрд доларів.

Офіс президента на конференції з відновлення України в Лугано представив план оперативного відновлення соціальної інфраструктури України під назвою Fast Recovery — на його втілення знадобиться 17,5 млрд доларів.

Цей бюджет включає в себе потребу відновлення майже 40 тисяч об’єктів на деокупованих територіях, серед яких — майже 400 шкіл, близько 300 садочків, 300 лікарень, а також об’єкти ЖКГ та житло для людей, які через велику війну його втратили.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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