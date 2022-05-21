На 2% оподаткування перейшло понад 215 тисяч підприємців і підприємств — Finance.ua
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На 2% оподаткування перейшло понад 215 тисяч підприємців і підприємств

Вчора 13:34Казна та Політика
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На нову податкову систему зі ставкою у 2% доходу перейшло понад понад 44 тисячі юридичних осіб та 173 тисячі фізичних осіб-підприємців.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами зменшення податкового навантаження разом з дерегуляцією, кредитами під 0% та допомогою з логістикою дозволило значній частині бізнесу повернутися до роботи. Він зазначив, що з 24 лютого майже 6 тисяч бізнесів скористалися програмою кредитування під 0%, а загальна сума виділених коштів становила 20,5 млрд.
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А за останні місяці відкрито понад 20 тисяч нових ФОП, що фактично відповідає показникам 2021 року.

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Довідка Finance.ua:

  • Перевірки ФОП під час війни: через що можуть прийти податківці, та який розмір штрафу. В Україні співробітники податкової служби можуть прийти до ФОП з перевіркою стосовно забезпечення можливості розраховуватися платіжною карткою.
  • Якщо підприємець не забезпечить можливість розраховуватися за товари/послуги з використанням електронних платіжних засобів — законодавством передбачений адміністративний штраф.Покарання для ФОПів:
  • перше порушення — штраф від 1700 до 3400 гривень;
  • друге порушення впродовж року — від 8500 до 17000 гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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