На 2% оподаткування перейшло понад 215 тисяч підприємців і підприємств — Finance.ua

На 2% оподаткування перейшло понад 215 тисяч підприємців і підприємств

Вчора 13:34 — Казна та Політика

На нову податкову систему зі ставкою у 2% доходу перейшло понад понад 44 тисячі юридичних осіб та 173 тисячі фізичних осіб-підприємців.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами зменшення податкового навантаження разом з дерегуляцією, кредитами під 0% та допомогою з логістикою дозволило значній частині бізнесу повернутися до роботи. Він зазначив, що з 24 лютого майже 6 тисяч бізнесів скористалися програмою кредитування під 0%, а загальна сума виділених коштів становила 20,5 млрд.

А за останні місяці відкрито понад 20 тисяч нових ФОП, що фактично відповідає показникам 2021 року.

Довідка Finance.ua:

Перевірки ФОП під час війни: через що можуть прийти податківці, та який розмір штрафу. В Україні співробітники податкової служби можуть прийти до ФОП з перевіркою стосовно забезпечення можливості розраховуватися платіжною карткою.

Якщо підприємець не забезпечить можливість розраховуватися за товари/послуги з використанням електронних платіжних засобів — законодавством передбачений адміністративний штраф.Покарання для ФОПів:

перше порушення — штраф від 1700 до 3400 гривень;

друге порушення впродовж року — від 8500 до 17000 гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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