На 2% більше, ніж у лютому: Укрпошта повідомила, скільки українці оплатили платіжок за компослуги — Finance.ua
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На 2% більше, ніж у лютому: Укрпошта повідомила, скільки українці оплатили платіжок за компослуги

Вчора 10:00Фінтех і Картки
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Як повідомили Finance.ua в пресслужбі Укрпошти, попри те, що уряд обіцяв у ряді областей не нараховувати штрафи за прострочення оплати за комунальні послуги, українці свідомо підтримують економіку і сплачують платіжки, щоб комунальні служби і надалі могли працювати.
Так, за березень лише у відділеннях Укрпошти українці оплатили понад 5 млн платіжок за комунальні послуги (в областях, де не ведуться бойові дії), на загальну суму 2,6 млрд грн. За кількістю це навіть на 2% більше, ніж у лютому.
Також Укрпошта закликає українців, в кого є така можливість, підтримувати економіку та сплачувати комунальні платежі за квітень, не чекаючи на нові платіжки. Оплати будуть прийняті і зафіксовані, а комунальні підприємства зроблять перерахунок в наступних платіжках.
«Ми вдячні кожному клієнту, який через листоношу або прямо у відділенні сплатив за комунальні послуги. Укрпошта зі свого боку робила все можливе, щоб надати можливість українцям оплачувати комунальні платежі, щоб міські та комунальні служби та національні компанії могли надавати послуги. Ми також розуміємо, що не всі компанії можуть надати клієнтам платіжки, тому в деяких районах наші листоноші приймали оплату по попередніх платіжках, і ми будемо робити так і надалі. Це вимушений захід, особливо у областях, до яких доступ ще не повністю відновлений», — прокоментував директор департаменту фінансового бізнесу Укрпошти Олег Кляпко.
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Довідка Finance.ua:

  • Раніше міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, чи можна не платити за комуналку під час війни. До травня українці можуть розраховуватися за комунальні послуги з такою періодичністю, яка їм зручна.
  • Водночас міністр закликала всіх, хто має можливість, оплачувати комунальні послуги, оскільки це дає можливість забезпечувати відповідні підприємства та людей, які ризикуючи життям тих, хто там працює.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: Fintech Development LLC
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