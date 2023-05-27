На 160 млрд грн: що купували українці безготівково через ПриватБанк (інфографіка) — Finance.ua

На 160 млрд грн: що купували українці безготівково через ПриватБанк (інфографіка) Сьогодні 10:18 — Особисті фінанси

На 160 млрд грн: що купували українці безготівково через ПриватБанк (інфографіка)

За перший квартал 2023 року мережа активних POS-терміналів ПриватБанку в торгівельних точках зросла майже на 10 тисяч до 232 тисяч терміналів, це найбільше зростання серед всіх українських банків.

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Про це повідомляє пресслужба банку.

Як повідомив керівник Напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку Сергій Макаренко, малий бізнес відновлює активну діяльність в регіонах, відкриваючи торговельні точки не лише в обласних центрах, а і в невеликих містах. Протягом першого кварталу 2023 року українці оплатили картками через POS-термінали ПриватБанку 578 мільйонів покупок на суму майже 160 млрд грн.

На купівлю яких товарів українці найбільше витрачали з карток у першому кварталі року:

Продукти харчування — обсяги безготівкових оплат в супермаркетах і продуктових магазинах становлять 79 млрд грн, а частка витрат на харчі в загальному обсязі витрат складає понад 49%. Покупки в мережах промислових товарів — 8,5% від загального обсягу витрат, майже 13,5 млрд грн. В аптеках за квартал українці платили картками 7,5% від загального обсягу витрат на суму 12 млрд грн. Витрати в кафе і ресторанах — 6,5%, або 10,5 млрд грн. Електроніка і побутова техніка — 6% від загального обсягу витрат на 9,6 млрд грн.

З початку 2023 року українці продовжують активно користуватися послугою «Готівка на касі». За перші три місяці року кількість операцій з отримання готівки через POS-термінали ПриватБанку перевищила 4 млн на суму понад 6 млрд грн. Найчастіше українці знімають готівку на касах супермаркетів (72%), а також у аптеках (11%).

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