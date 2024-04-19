МЗС запускає ШІ-аватар «Вікторія» для озвучування офіційних заяв — Finance.ua

МЗС запускає ШІ-аватар «Вікторія» для озвучування офіційних заяв Сьогодні 12:31

МЗС запускає ШІ-аватар «Вікторія» для озвучування офіційних заяв

Відсьогодні ШІ-аватар «Вікторія» коментуватиме офіційні заяви МЗС стосовно українців за кордоном — фактично замінивши «живих» фахівців навіть у включеннях на телебаченні й радіо, повідомляє Forbes

Аватар створювали на основі реальної людини, яку попередньо відзняли з різних планів і попросили начитати текст. Розмовлятиме «Вікторія» англійською та українською.

«Таке відео швидко можна буде віддавати телеканалам», — кажуть у відомстві. «Сфера дипломатії у світі дуже консервативна — хочемо це змінити й показати свою інноваційність».

На відео додаватимуть спеціальний QR-код, який спрямовуватиме людей на офіційну сторінку МЗС із заявою — це зроблено аби уникнути поширення фейків.

ШІ-аватар МЗС створювався на основі записаних заздалегідь відео. Фото: Forbes

Розробкою аватара, яка зайняла близько місяця, займалась громадська спілка Nazovni Tech у співпраці з ГО The Game Changers. За оцінками співзасновника GovTech-компанії Strimco Романа Ланського, така робота могла обійтись у $5−10 тис. (однак її спонсорували партнери, а не держава).

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«Щоб натренувати її, потрібно завантажити близько 1000 записів речників МЗС за останні п’ять років», — додає Ланський.

За словами голови МЗС Дмитра Кулеби, відомство вже використовує ШІ для озвучування офіційних звернень французькою, іспанською, португальською та арабською, і загалом розгорнуло комплексну програму впровадження штучного інтелекту — «Вікторія» лише один з перших результатів. У роботі також — розробка ШІ-тренажера для навчання молодих українських дипломатів.

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