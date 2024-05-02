Розробники з Китаю представили інноваційного робота-гуманоїда, що виконує домашні справи — Finance.ua

Розробники з Китаю представили інноваційного робота-гуманоїда, що виконує домашні справи Сьогодні 04:10 — Технології&Авто

Розробники з Китаю представили інноваційного робота-гуманоїда, що виконує домашні справи

Китайська компанія Astribot представила робота S1, керованого штучним інтелектом. Гуманоїд може рухатися зі швидкістю до 10 м/с та переносити вантажі вагою до 10 кг.

У презентаційному відео гуманоїд швидко і точно переставляє предмети на столі: швидкості рухів достатньо, щоб висмикнути скатертину з-під келихів вина і не впустити жодного з них.

Робот відрізняється не лише швидкістю, а й точністю рухів: він відкриває вино, акуратно очищає огірок, перевертає продукти на сковорідці та пише написи каліграфічним почерком.

Відео також показує, що робот дуже добре імітує рухи людини, а це означає, що він швидко навчається нових навичок.

Компанія Astribot — китайський стартап, заснований у 2022 році в Шеньчжені, на розробку робота пішло близько року. Очікується, що S1 надійде у продаж пізніше цього року. Поки що не ясно, наскільки добре робот переміщується у просторі: відео показує лише рухи верхніх кінцівок.

noworries За матеріалами:

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